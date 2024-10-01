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Общество

Михаил Пушков: "Если вы потеряли полис ОМС, вам необходима выписка из Единого регистра застрахованных"

02 октября 2024 13:38  [60] Общество

Полис ОМС — это документ, подтверждающий право граждан на получение бесплатной медицинской помощи в рамках государственной системы здравоохранения. С полисом ОМС можно записываться на приём к врачу, проходить обследования, лечиться в стационаре, вызывать врача на дом и бесплатно делать высокотехнологичные операции в рамках программы государственных гарантий.

Мы привыкли, что полис ОМС выдается на бумажном бланке или в пластиковом виде. И для того, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь, его необходимо предъявить в любой поликлинике или больнице. Но с июля 2022 года полис стал цифровым. Он содержит выписку из Единого регистра застрахованных лиц (ЕРЗ) сведений о полисе, штрих-код, а также единый номер полиса из 16 цифр, название страховой медицинской организации.

Подробнее о том, нужен ли бумажный полис, и что делать в случае его потери, рассказывает советник генерального директора страховой медицинской организации "Капитал-МС" Михаил Пушков.

- Если полисы ОМС переведены в "цифру", перестали ли действовать бумажные и пластиковые версии?

- Фактически, право на медицинскую помощь перестанет зависеть от наличия физического документа, так как запись о застрахованном сохраняется в едином регистре, даже если сам документ утерян. До 31 декабря 2025 года действует переходный период: медицинские учреждения, у которых пока нет технической возможности получить доступ к ЕРЗ, могут попросить предъявить полис ОМС на любом носителе: бумажном, пластиковом, в виде выписки с данными штрих-кода.

- А что делать, если полис ОМС утерян?

- Если вы на текущий момент застрахованы по ОМС и имели бумажный или пластиковый полис, то в единой базе данных на вас уже сформирована нужная последовательность символов и знаков цифрового полиса. Идти куда-то и что-то делать дополнительно, чтобы он сформировался, не надо. И если вы потеряли полис ОМС, вам необходимо просто получить выписку из Единого регистра застрахованных (ЕРЗ).

- Как действовать в таком случае?

- Самым простым и доступным способом восстановить информацию о полисе ОМС будет обращение в личный кабинет на портале "Госуслуги". Для этого нужно иметь подтвержденную запись на этом ресурсе, зайти во вкладку "Документы", затем – "Здоровье", "Получите данные о своём полисе ОМС" и нажать кнопку "Запросить". Таким образом, сформируется цифровая копия полиса ОМС в виде выписки из ЕРЗ, которую можно скачать или распечатать на бумажном носителе. Если же у вас нет учетной записи на портале "Госуслуги", можно обратиться в свою страховую медицинскую компанию, где вам в течение 5 минут сформируют такую выписку из ЕРЗ.

Также можно обратиться в Территориальный фонд ОМС по месту своей регистрации и проживания, который располагает информацией по региональному сегменту застрахованных лиц на территории того субъекта Федерации, где он расположен. Если же вы хотите восстановить полис ОМС на пластиковом носителе, вам необходимо также обратиться в страховую медицинскую организацию, которая Вам выдала полис ОМС.

Но надо помнить, что самым простым и надёжным способом не забыть необходимую информацию для получения бесплатной помощи в системе ОМС является всё же наличие выписки из Единого регистра застрахованных, которую можно хранить в телефоне в виде фото. Это цифровой номер и штрих-код, которые не только содержат всю необходимую информацию о застрахованном гражданине, но и при присвоении такого номера в регистре, в формате межведомственного взаимодействия, без участия гражданина, синхронизированы и с паспортными данными, и со СНИЛС одновременно, поэтому являются максимально точными. Такую выписку обязаны принимать все медицинские организации, работающие на территории страны в системе ОМС.

- Обязательно ли нужно иметь с собой СНИЛС, чтобы получить медпомощь?

- Сейчас многие медицинские организации при госпитализации пациентов просят для оформления предоставить полный пакет документов – полис ОМС, паспорт и СНИЛС. Поскольку до 2025 года идёт как раз переходный период внедрения системы "цифрового полиса", на отдельных территориях работает ещё старая система, происходит синхронизация данных с федеральной системой. СНИЛС необходим для полной идентификации застрахованного в системе ОМС. Его могут попросить предъявить в случаях, когда в информационной системе медицинской организации имеются своевременно не актуализированные данные (например, когда пациент не сообщил в страховую медицинскую организацию новые данные паспорта и так далее).

СНИЛС не является документом, по которому предоставляется медицинская помощь в системе ОМС. При плановой госпитализации, конечно, для пациента нет никаких проблем предоставить полный пакет документов. Но при госпитализации по скорой помощи сотрудники бригады могут предупредить о необходимости предоставить полный пакет документов до начала транспортировки пациента.

При этом, отказ медицинской организации в госпитализации пациента по скорой помощи без предъявления полиса неправомерен, по закону пациента должны госпитализировать в этом случае при наличии только паспорта.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье ОМС
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