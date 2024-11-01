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Общество

Антигололедная обработка улиц продолжается в Нижнем Новгороде

02 ноября 2024 16:56  [118] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожные службы 2 ноября продолжают проводить антигололедную обработку улиц Нижнего Новгорода.

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, сегодня в ночь дорожники провели антигололедную обработку дорог из-за прогнозируемого снегопада. Спецтехника работала на мостах, подъемах, спусках, разворотных площадках и основных магистралях Нижнего Новгорода. Кроме того, от гололеда обработали остановочные площадки общественного транспорта.

По словам директора дептранса Андрея Житникова, в некоторых районах города 2 ноября проведена откачка воды. За сутки дорожные службы откачали более 3,5 тысяч куб. метров воды. В предстоящие выходные и праздничные техника и бригады дорожников будут работать в круглосуточном режиме.

К ухудшению погодных условий в Нижнем Новгороде муниципальные дорожные предприятия подготовились ещё к моменту первого снега, прошедшего 15 октября. В районах города прошли смотры спецтехники и рабочих бригад.

Ранее сообщалось, что мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своих соцсетях отметил, что техника работает в штатном режиме. 

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Теги:
Городское хозяйство Техника
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