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Общество

Глеб Никитин возглавит рабочую группу при МИД РФ по вопросам переселения иностранцев

27 ноября 2024 08:32  [129] Общество

Фото: пресс-служба МИД РФ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возглавит рабочую группу Совета глав субъектов РФ при МИД России по вопросам переселения иностранных граждан.

Как рассказали в пресс-службе облправительства, данное предложение нижегородский губернатор получил от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России, прошедшем накануне.

В ходе заседания Глеб Никитин представил опыт Нижегородской области в вопросе переселения в Россию граждан из недружественных стран, выделив ключевые аспекты и наметив перспективы дальнейшего развития. Он отметил тенденцию, связанную с переездом на нижегородскую землю граждан Германии, Франции, Швейцарии, Канады, США, Австралии и других государств.

"Нижегородский регион становится новым домом для высококвалифицированных специалистов из недружественных стран. Среди них — инженеры, IT-специалисты, врачи, фермеры и инвесторы в социальные проекты. Что ещё характерно, переезжают в основном семьи с несовершеннолетними детьми. Одной из главных причин смены места жительства иностранцы называют проблему навязывания нетрадиционных ценностей", - рассказал Глеб Никитин.

По его словам, правительство региона ведёт системную работу по переселению иностранцев. Изначально вопрос полностью курировало министерство международных и межрегиональных связей Нижегородской области, сопровождая переезды семей в "ручном" режиме. Но возрастающее число резюме иностранных граждан вызвало потребность в создании отдельной структуры.

Для эффективного управления этим процессом и оказания всесторонней поддержки переселенцам 1 июля 2024 года в Нижегородской области начало работу "Областное кадровое агентство" (ОКА), которое оказывает переселенцам содействие в успешной адаптации в регионе: помогает в оформлении необходимых документов, поиске места для проживания, трудоустройстве, открытии бизнеса, определении детей в садики, школы и вузы. В агентство поступило уже более 150 заявок на переезд.

"Сегодня "ОКА" – единственная государственно-частная организация в России, которая предоставляет миграционный консалтинг "под ключ", - подчеркнул Глеб Никитин.

Особое внимание нижегородский губернатор уделил вопросу образования детей иностранных специалистов. Он предложил расширить опыт международной школы им. Ломоносова, успешно интегрирующей иностранных детей в учебный процесс.

Также Никитин отметил необходимость дальнейшего развития миграционной политики. В частности, создать пилотный проект-конкурс для высококвалифицированных специалистов, по результатам которого иностранные граждане смогут получить право на получение вида на жительство для всей семьи.

Кроме того, он предложил доработать программу инвестиционного вида на жительство для лиц категории "инвесторы", а также объединить федеральную программу по вводу в сельхозоборот залежных земель с программой привлечения западных фермеров в РФ.

Ещё одна инициатива, озвученная губернатором Нижегородской области, - создать специальную государственную программу переселения в Россию граждан из недружественных стран, которая охватывала бы все аспекты этого процесса.

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Теги:
Глеб Никитин Миграция МИД
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