Общественный транспорт пойдёт через площадь Свободы с 28 ноября Общество

26 ноября открылось движение по объездной дороге на площади Свободы в Нижнем Новгороде. Временный проезд соединяет улицу Ванеева с Варварской, со съездами на улицы Максима Горького и Семашко.

Как сообщили в Центре развития транспортных систем, уже завтра, 28 ноября, планируется возобновить на данном участке движение общественного транспорта.

Согласно информации, через площадь Свободы пойдут электробусы Э-9 и Э-17, а также автобусы А-3, А-61, Т-70 и Т-91.

Напомним, площадь Свободы закрыли для строительства метро с 8 июля 2023 года.

В связи с перекрытиями был изменен режим работы светофоров на 14 перекрёстках, в центре Нижнего Новгорода ограничили стоянку, а автобусы пустили по новым маршрутам с организацией новых остановок общественного транспорта.

Изначально планировалось открыть движение по участку ещё в декабре прошлого года, но рабочие обнаружили на стройплощадке метро неучтённые коммуникации. Из-за масштабного выноса инженерных сетей открытие объездной дороги у площади Свободы перенесли на осень 2024 года.