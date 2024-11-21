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Общество

Общественный транспорт пойдёт через площадь Свободы с 28 ноября

27 ноября 2024 11:19  [116] Общество

26 ноября открылось движение по объездной дороге на площади Свободы в Нижнем Новгороде. Временный проезд соединяет улицу Ванеева с Варварской, со съездами на улицы Максима Горького и Семашко.

Как сообщили в Центре развития транспортных систем, уже завтра, 28 ноября, планируется возобновить на данном участке движение общественного транспорта.

Согласно информации, через площадь Свободы пойдут электробусы Э-9 и Э-17, а также автобусы А-3, А-61, Т-70 и Т-91.

Напомним, площадь Свободы закрыли для строительства метро с 8 июля 2023 года. 

В связи с перекрытиями был изменен режим работы светофоров на 14 перекрёстках, в центре Нижнего Новгорода ограничили стоянку, а автобусы пустили по новым маршрутам с организацией новых остановок общественного транспорта.

Изначально планировалось открыть движение по участку ещё в декабре прошлого года, но рабочие обнаружили на стройплощадке метро неучтённые коммуникации. Из-за масштабного выноса инженерных сетей открытие объездной дороги у площади Свободы перенесли на осень 2024 года.

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Теги:
движение Дороги Общественный транспорт
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