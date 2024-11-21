Движение транспорта ограничат на Волжской набережной до 2 декабря

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В Нижнем Новгороде на участке Волжской набережной ограничили движение транспорта от улицы Совнаркомовской до 5-го входа на стадион "Нижний Новгород".
Как сообщает пресс-служба администрации города, временный запрет связан с проведением работ на инженерных сетях. Он будет действовать до 18:00 2 декабря.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что движение по парковке у ТЦ "Муравей" на проспекте Ленина закрыли до марта.
Также сообщалось, что 26 ноября открылось движение по объездной дороге на площади Свободы в Нижнем Новгороде. Временный проезд соединяет улицу Ванеева с Варварской, со съездами на улицы Максима Горького и Семашко. Кроме того, сообщалось, что общественный транспорт пойдёт через площадь Свободы с 28 ноября.
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