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Общество

Движение транспорта ограничат на Волжской набережной до 2 декабря

28 ноября 2024 13:15  [104] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на участке Волжской набережной ограничили движение транспорта от улицы Совнаркомовской до 5-го входа на стадион "Нижний Новгород".

Как сообщает пресс-служба администрации города, временный запрет связан с проведением работ на инженерных сетях. Он будет действовать до 18:00 2 декабря.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение по парковке у ТЦ "Муравей" на проспекте Ленина закрыли до марта.

Также сообщалось, что 26 ноября открылось движение по объездной дороге на площади Свободы в Нижнем Новгороде. Временный проезд соединяет улицу Ванеева с Варварской, со съездами на улицы Максима Горького и Семашко. Кроме того, сообщалось, что общественный транспорт пойдёт через площадь Свободы с 28 ноября.

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Теги:
движение ограничения Транспорт
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