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Общество

Движение транспорта перекроют на улице Пожарского в выходные декабря

04 декабря 2024 14:16  [119] Общество

Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде снова будет закрыт для транспорта в выходные дни декабря по причине продолжающихся ремонтных работ. Об этом сообщили в дептранспорта мэрии.

Согласно информации, движение по участку напротив дома №1 на улице Большой Покровской будет ограничено в следующие дни:

  • с 20:00 6 декабря до 8:00 9 декабря;
  • с 20:00 13 декабря до 8:00 16 декабря;
  • с 20:00 20 декабря до 8:00 23 декабря.

Для проезда к жилым домам по набережной Лыковая Дамба и улице Пожарского от дома №16 до улицы Пискунова будет введено двустороннее движение.

Напомним, что для уборки снега по ряду центральных улиц Нижнего Новгорода введены временные ограничения на парковку транспорта. Они будут действовать до 15 марта 2025 года, но не постоянно, а только на время уборочных работ. 

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Теги:
движение Нижегородский район Транспортные ограничения
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