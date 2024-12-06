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Общество

Минцифры предлагает ограничить использование иностранных мессенджеров по работе

09 декабря 2024 14:12  [222] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Минцифры предлагает запретить использовать иностранные мессенджеры в рабочих целях сотрудникам маркетплейсов, операторов связи и госслужащим.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, который знаком с положениями законопроекта, соответствующие положения вошли в подготовленный министерством законопроект о внесении изменений в ряд законодательных актов.

По данным источника агентства, в документе предусмотрен запрет на использование в ряде сфер деятельности мессенджеров, которые принадлежат иностранным юрлицам или гражданам, - в частности, сервисов обмена мгновенными сообщениями для передачи, приема, доставки и (или) получения голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений.

Эту норму предлагается распространить на сотрудников маркетплейсов и сервисов доставки, сотрудников кредитных организаций, служащих Банка России, работников операторов связи, гражданских служащих госслужбы и госслужащих регионов.

При этом оговаривается, что сотрудники, использующие российский мессенджер для взаимодействия с физлицами, для работы с мессенджером должны будут зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации.

Минцифры предлагает ввести запрет с 1 сентября 2026 года. В настоящее время законопроект находится на согласовании с заинтересованными госорганами.

Ранее сообщалось, что более 5 тысяч страниц и каналов соцсетей зарегистрировано в перечне Роскомнадзора.

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Теги:
Минцифры
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