Минцифры предлагает ограничить использование иностранных мессенджеров по работе

Фото:
Минцифры предлагает запретить использовать иностранные мессенджеры в рабочих целях сотрудникам маркетплейсов, операторов связи и госслужащим.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, который знаком с положениями законопроекта, соответствующие положения вошли в подготовленный министерством законопроект о внесении изменений в ряд законодательных актов.
По данным источника агентства, в документе предусмотрен запрет на использование в ряде сфер деятельности мессенджеров, которые принадлежат иностранным юрлицам или гражданам, - в частности, сервисов обмена мгновенными сообщениями для передачи, приема, доставки и (или) получения голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений.Эту норму предлагается распространить на сотрудников маркетплейсов и сервисов доставки, сотрудников кредитных организаций, служащих Банка России, работников операторов связи, гражданских служащих госслужбы и госслужащих регионов. При этом оговаривается, что сотрудники, использующие российский мессенджер для взаимодействия с физлицами, для работы с мессенджером должны будут зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации.
Минцифры предлагает ввести запрет с 1 сентября 2026 года. В настоящее время законопроект находится на согласовании с заинтересованными госорганами.
Ранее сообщалось, что более 5 тысяч страниц и каналов соцсетей зарегистрировано в перечне Роскомнадзора.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+