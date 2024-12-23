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Общество

Андрей Гнеушев передал новый автомобиль многодетной семье из Чкаловска

25 декабря 2024 16:51  [64] Общество

Фото: Telegram-канал Андрея Гнеушева

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев 25 декабря передал новый автомобиль многодетной семье из Чкаловска. Об этом замглавы региона написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня познакомился с многодетной семьей Евсеевых из Чкаловского округа. Супруги Людмила и Николай сейчас воспитывают 15  детей - 4 родных и 11 приемных. Две их старшие дочери уже создали свои семьи. Муж одной из них выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО", - рассказал заместитель губернатора. 

По словам Андрея Гнеушева, семья Евсеевых - это пример любви, уважения, заботы.

"Не смогли не отреагировать на их просьбу. Семье была крайне необходима большая машина. Передали им сегодня "Газель NEXT" на 20 пассажирских мест - эту машину специально для семьи изготовили на Горьковском автозаводе. У Людмилы (что тоже не может не удивить) есть необходимая категория прав", - добавил замглавы региона. 

Он также пожелал всем нижегородским многодетным семьям благополучия и больших возможностей.

Ранее сообщалось, что все нижегородцы будут получать дополнительные выплаты при рождении и воспитании детей.

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Теги:
Андрей Гнеушев Многодетные семьи
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