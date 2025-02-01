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Политика

Глеб Никитин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

10 февраля 2025 10:21  [81] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сотрудников МИД России, а также весь дипломатический корпус страны с профессиональным праздником – Днём дипломатического работника.

Глеб Никитин также выразил признательность сотрудникам Представительства МИД России в Нижнем Новгороде и его руководителю Сергею Малову, почетным консулам Абхазии, Австрии, Армении, Боснии и Герцеговины, Киргизии и Мальты, работающим в Нижнем Новгороде, за вклад в развитие плодотворного сотрудничества Нижегородской области с зарубежными партнерами.

«Этот праздник — дань уважения самоотверженному труду людей, которые с честью и достоинством представляют Россию на мировой арене. Благодаря их глубоким знаниям, преданному служению Отечеству и умению отстаивать национальные интересы укрепляется мир и согласие во многих странах мира, обеспечивается безопасность России. Их опыт и преданность служат залогом успешного будущего российской дипломатии», - отметил Глеб Никитин.

Губернатор также подчеркнул положительную динамику в направлении международного сотрудничества Нижегородской области.

«В 2024 году наш регион принял 218 иностранных делегаций из 90 стран мира – всего более двух тысяч человек, то есть почти в четыре раза больше, чем в 2023 году. Это яркое свидетельство растущего интереса к Нижегородской области и успешной работы наших партнеров как на федеральном уровне, так и в нижегородском представительстве», - сказал глава Нижегородской области.

Глеб Никитин особо отметил вклад министерства международных и межрегиональных связей Нижегородской области в достижение данных результатов.

«Искренне благодарю всех, кто вносит свой вклад в развитие и укрепление международных связей нашего региона, в том числе заместителя председателя областного правительства Дмитрия Старостина и министра международных и межрегиональных связей Ольгу Гусеву», - добавил губернатор.

Глеб Никитин пожелал российским дипломатам и всем, кто трудится в сфере международных отношений, профессиональных успехов, крепкого здоровья и благополучия.

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Теги:
Глеб Никитин МИД Праздники
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