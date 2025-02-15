Александр Мудров: "Проект "Герои. Нижегородская область" очень скоро покажет результаты, которыми будет гордиться вся страна" Общество

«Программа «Герои. Нижегородская область» - это важная инициатива нашего губернатора. Специальная военная операция создала новую реальность, новые вызовы для нашего общества, дала возможность создать новых героев», - сказал глава МСУ Городецкого муниципального округа Александр Мудров, комментируя старт программы для ветеранов и участников СВО в регионе.

«Для меня большая честь стать наставником в рамках программы. Я готов работать с теми участниками СВО, которые хотят применить свои знания и опыт на благо городецкой земли. Уверен, что каждому прошедшему СВО есть чему научить и нас. В первую очередь, наших бойцов отличают мужество, стойкость, терпение, умение работать в команде и, разумеется, стремление идти к поставленной цели. Программа «Герои. Нижегородская область» очень скоро покажет результаты, которыми будет гордиться вся страна», - добавил он.

Напомним, в регионе с 31 января до 15 марта проводится регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область», направленной на интеграцию и трудоустройство участников, ветеранов СВО в систему государственного управления. Программа является продолжением флагманской федеральной программы «Время героев». Регистрация проводится через президентскую платформу АНО «Россия – страна возможностей» по ссылке https://kupnokreml.ru/heroesofnn.

Программа реализуется правительством региона при поддержке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) и Нижегородского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Главная цель программы – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Также выпускники программы смогут трудоустроиться в государственные компании, корпорации регионального уровня.

По результатам всех отборочных этапов общественный совет утвердит примерно 60 финалистов, допущенных к обучению участников программы, которое продлится с августа 2025-го по август 2026 года. На данном этапе пройдет четырехмодульное обучение по направлениям «Государственная политика», «Управление проектами», «Современные технологии управления», «Лидерство и мотивация». Кроме того, предусмотрена работа с наставниками и стажировки в правительстве Нижегородской области, Законодательном собрании региона, Думе Нижнего Новгорода, администрациях муниципальных образований, а также в подведомственных бюджетных и ключевых коммерческих организациях региона.

Итоги программы планируется подвести в сентябре 2026 года. Участники получат дипломы о профессиональной переподготовке РАНХиГС и КУПНО, возможность кадровых назначений. Кроме того, лучшие по результатам рейтинга получат рекомендации к участию в финальном отборе федеральной программы «Время героев» без прохождения этапа тестирования.