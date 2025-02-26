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Общество

Более 400 неврологов работает в нижегородских поликлиниках

28 февраля 2025 14:17  [1] Общество

Обеспеченность ставками врачей-неврологов в Нижнем Новгороде почти двукратно превышает среднероссийские показатели, сообщает Tеlеgrаm-канал "Бокал прессека". 

Всего на сегодняшний день около 400 неврологов работают в поликлиниках и стационарах Нижегородской области.

Данные озвучила на коллегии регионального Минздрава, на которой подводят итоги работы региональных сосудистых центров, главный внештатный специалист-невролог МЗ НО Анна Белова.

Отмечается, что в это число не включены специалисты частных клиник и учреждений ФМБА России. Коэффициент совместительства составляет 1,35. 

Ранее сообщалось, что смертность от инсультов уменьшилась в Нижегородской области. Нижегородцам дали рекомендации по сохранению здоровья сердца.

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Теги:
Здоровье Здравоохранение Медицина и здоровье
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