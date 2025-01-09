Изменения в законодательстве для субъектов МСП
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 января 2025 20:14  [22] Нижегородцы собирают средства на восстановление сгоревшего особняка Вагина
17 января 2025 19:00  [96] Расходы на бесплатную медпомощь увеличат в Нижегородской области
17 января 2025 18:01  [155] 630-граммовый малыш выжил после сложнейшей операции на сердце в Нижнем Новгороде
17 января 2025 17:26  [136] Движение транспорта ограничат из-за крещенских купаний в Нижнем Новгороде
17 января 2025 17:14  [125] Боровский высказался о ситуации с бродячими собаками после жалоб борчан
17 января 2025 16:58  [144] Интервалы движения электробусов Э-9 и Э-17 сократят в час пик в Нижнем Новгороде
17 января 2025 16:43  [363] Канатную дорогу через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
17 января 2025 16:22  [150] Депутат Госдумы Бессараб выступила за сохранение длинных новогодних выходных
17 января 2025 16:14  [78] "Наводим красоту"
17 января 2025 15:07  [943] Более 20 ветхих домов планируется снести в Нижнем Новгороде в 2025 году
Общество

Расходы на бесплатную медпомощь увеличат в Нижегородской области

17 января 2025 19:00  [96] Общество

В период с 2025 по 2027 год Нижегородская область планирует нарастить финансирование всех видов бесплатной медицинской помощи. Эта инициатива закреплена в новой трехлетней Программе государственных гарантий, утвержденной правительством РФ, сообщили в региональном правительстве.

Как рассказала министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова, новая программа подкреплена значительным увеличением бюджета системы ОМС – на 16,7% по сравнению с прошлым годом. Общий объем средств, выделенных на реализацию территориальных программ, составил 3,6 трлн рублей. Это позволит регионам расширить доступ к профилактическим медицинским осмотрам, медицинской реабилитации, лечению в стационарах и экстренной медицинской помощи.

Программа разработана в соответствии с целями нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и включает успешные нововведения 2024 года. В их числе – оценка репродуктивного здоровья граждан, диспансерное наблюдение за работающими, а также медицинская реабилитация в поликлиниках и на дому. Особое внимание уделено профилактике: охват превентивных мероприятий увеличен до 83% населения региона. Кроме того, продолжится работа передвижных медицинских бригад "Поезда здоровья", которые делают доступнее амбулаторную помощь для жителей удаленных населенных пунктов.

В 2025 году особый акцент сделан на медицинскую помощь ветеранам боевых действий. Для участников СВО предусмотрены специальные меры, включая проактивное оказание первичной медико-санитарной помощи, расширенную диспансеризацию, динамическое наблюдение с использованием телемедицины, внеочередное получение высокотехнологичной медицинской помощи и реабилитации. До конца января будет сформирован перечень санаторно-курортных учреждений, куда смогут направлять ветеранов для восстановления.

Одним из ключевых дополнений программы стала регламентированная передача выписных эпикризов пациентов, прошедших стационарное лечение, в поликлинику по месту жительства. Это позволит улучшить координацию между медицинскими учреждениями и обеспечить непрерывность лечения и реабилитации.

Санаторно-курортное лечение теперь выделено в отдельный раздел программы. В ходе пребывания в санаториях граждане смогут пройти обследование для выявления факторов риска развития заболеваний, а также получить рекомендации по здоровому образу жизни и питанию.

Министр также отметила, что в дополнение к школам сахарного диабета, открытым в 2024 году, в регионе появятся школы для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Кроме того, для онкологических больных теперь обязательным условием назначения некоторых схем противоопухолевой терапии станет проведение молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований.

В 2025 году жители небольших и труднодоступных населенных пунктов смогут получать медицинскую помощь в стационарах на дому. Медицинские работники, к которым прикреплены пациенты, будут обеспечивать их необходимыми лекарственными препаратами и рекомендациями по их применению.

В условиях круглосуточных и дневных стационаров появятся новые программы лечения для 22 дополнительных групп заболеваний, включая хронический вирусный гепатит C, неврологические, онкологические, сердечно-сосудистые и офтальмологические патологии.

Одним из нововведений станет оказание медпомощи в отделениях скорой медицинской помощи. Также будет внедрена комплексная медицинская реабилитация для пациентов после протезирования нижних конечностей и для лиц с последствиями позвоночно-спинномозговых травм и нарушениями функции нижних мочевыводящих путей.

Впервые в программе закреплены нормативы для хирургических вмешательств в региональных клиниках по профилю "сердечно-сосудистая хирургия". В перечень вошли такие операции, как стентирование коронарных артерий, имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора, эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца, а также операции на брахиоцефальных артериях.

Это позволит повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Дополнительно к федеральным средствам правительство Нижегородской области выделило 169 млн рублей на проведение почти тысячи циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), что увеличит их число на 13% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" стартует в России с 2025 года в качестве продолжения нацпроекта "Здравоохранение". По поручению президента Владимира Путина он охватывает все ключевые направления развития медицины – от модернизации первичного звена здравоохранения до расширения возможностей медицинской реабилитации.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Минздрав Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph