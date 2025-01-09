Расходы на бесплатную медпомощь увеличат в Нижегородской области Общество

В период с 2025 по 2027 год Нижегородская область планирует нарастить финансирование всех видов бесплатной медицинской помощи. Эта инициатива закреплена в новой трехлетней Программе государственных гарантий, утвержденной правительством РФ, сообщили в региональном правительстве.



Как рассказала министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова, новая программа подкреплена значительным увеличением бюджета системы ОМС – на 16,7% по сравнению с прошлым годом. Общий объем средств, выделенных на реализацию территориальных программ, составил 3,6 трлн рублей. Это позволит регионам расширить доступ к профилактическим медицинским осмотрам, медицинской реабилитации, лечению в стационарах и экстренной медицинской помощи.



Программа разработана в соответствии с целями нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и включает успешные нововведения 2024 года. В их числе – оценка репродуктивного здоровья граждан, диспансерное наблюдение за работающими, а также медицинская реабилитация в поликлиниках и на дому. Особое внимание уделено профилактике: охват превентивных мероприятий увеличен до 83% населения региона. Кроме того, продолжится работа передвижных медицинских бригад "Поезда здоровья", которые делают доступнее амбулаторную помощь для жителей удаленных населенных пунктов.



В 2025 году особый акцент сделан на медицинскую помощь ветеранам боевых действий. Для участников СВО предусмотрены специальные меры, включая проактивное оказание первичной медико-санитарной помощи, расширенную диспансеризацию, динамическое наблюдение с использованием телемедицины, внеочередное получение высокотехнологичной медицинской помощи и реабилитации. До конца января будет сформирован перечень санаторно-курортных учреждений, куда смогут направлять ветеранов для восстановления.



Одним из ключевых дополнений программы стала регламентированная передача выписных эпикризов пациентов, прошедших стационарное лечение, в поликлинику по месту жительства. Это позволит улучшить координацию между медицинскими учреждениями и обеспечить непрерывность лечения и реабилитации.



Санаторно-курортное лечение теперь выделено в отдельный раздел программы. В ходе пребывания в санаториях граждане смогут пройти обследование для выявления факторов риска развития заболеваний, а также получить рекомендации по здоровому образу жизни и питанию.



Министр также отметила, что в дополнение к школам сахарного диабета, открытым в 2024 году, в регионе появятся школы для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Кроме того, для онкологических больных теперь обязательным условием назначения некоторых схем противоопухолевой терапии станет проведение молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований.



В 2025 году жители небольших и труднодоступных населенных пунктов смогут получать медицинскую помощь в стационарах на дому. Медицинские работники, к которым прикреплены пациенты, будут обеспечивать их необходимыми лекарственными препаратами и рекомендациями по их применению.



В условиях круглосуточных и дневных стационаров появятся новые программы лечения для 22 дополнительных групп заболеваний, включая хронический вирусный гепатит C, неврологические, онкологические, сердечно-сосудистые и офтальмологические патологии.



Одним из нововведений станет оказание медпомощи в отделениях скорой медицинской помощи. Также будет внедрена комплексная медицинская реабилитация для пациентов после протезирования нижних конечностей и для лиц с последствиями позвоночно-спинномозговых травм и нарушениями функции нижних мочевыводящих путей.



Впервые в программе закреплены нормативы для хирургических вмешательств в региональных клиниках по профилю "сердечно-сосудистая хирургия". В перечень вошли такие операции, как стентирование коронарных артерий, имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора, эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца, а также операции на брахиоцефальных артериях.



Это позволит повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.



Дополнительно к федеральным средствам правительство Нижегородской области выделило 169 млн рублей на проведение почти тысячи циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), что увеличит их число на 13% по сравнению с прошлым годом.



Напомним, национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" стартует в России с 2025 года в качестве продолжения нацпроекта "Здравоохранение". По поручению президента Владимира Путина он охватывает все ключевые направления развития медицины – от модернизации первичного звена здравоохранения до расширения возможностей медицинской реабилитации.