Алексей Боровский: "Мужество и патриотизм участников СВО однозначно будут востребованы в органах управления" Общество

«Мужество и патриотизм участников СВО - это те качества, которые однозначно будут востребованы в органах управления», - сказал глава местного самоуправления городского округа Бор Алексей Боровский, комментируя программу «Герои. Нижегородская область», заявки на участие в котором принимаются в регионе до 15 марта.

«Уверен, что проект «Герои. Нижегородская область» - это не только дань уважения нашим защитникам Отечества, а серьезная профориентационная программа, позволяющая нашим современникам поделиться своим опытом на заслуженно лидерских позициях. Для меня большая честь приять участие в командной работе по этому проекту», - отметил Алексей Боровский.

Напомним, в регионе с 31 января до 15 марта проводится регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область», направленной на интеграцию и трудоустройство участников, ветеранов СВО в систему государственного управления. Программа является продолжением флагманской федеральной программы «Время героев», которая была инициирована в стране президентом РФ Владимиром Путиным.

Программа «Герои. Нижегородская область» реализуется правительством региона при поддержке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) и Нижегородского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Регистрация проводится через президентскую платформу АНО «Россия – страна возможностей» по ссылке: https://kupnokreml.ru/heroesofnn.

Главная цель программы – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников и ветеранов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Также выпускники программы смогут трудоустроиться в государственные компании, корпорации регионального уровня.

По результатам всех отборочных этапов общественный совет утвердит примерно 60 финалистов, допущенных к обучению участников программы, которое продлится с августа 2025-го по август 2026 года. На данном этапе пройдет четырехмодульное обучение по направлениям «Государственная политика», «Управление проектами», «Современные технологии управления», «Лидерство и мотивация». Кроме того, предусмотрена работа с наставниками и стажировки в правительстве Нижегородской области, Законодательном собрании региона, Думе Нижнего Новгорода, администрациях муниципальных образований, а также в подведомственных бюджетных и ключевых коммерческих организациях региона.

Итоги программы планируется подвести в сентябре 2026 года. Участники получат дипломы о профессиональной переподготовке РАНХиГС и КУПНО, возможность кадровых назначений. Кроме того, лучшие по результатам рейтинга получат рекомендации к участию в финальном отборе федеральной программы «Время героев» без прохождения этапа тестирования.