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Общество

Почти 1200 студентов ПИМУ присоединились к проекту "Медицинское наставничество"

11 марта 2025 17:00  [88] Общество

Фото: региональный минздрав

Почти 1200 студентов Приволжского исследовательского медицинского университета, 800 из которых – нижегородцы, присоединились к проекту «Медицинское наставничество». Инициатива позволяет обучающимся посещать специально разработанные практико-ориентированные занятия на клинических базах. За каждым студентом закреплен опытный врач-наставник, которой помогает будущему специалисту адаптироваться к реальным условиям предстоящей работы.

«Медицинское наставничество» стартовало в октябре 2022 года по инициативе Приволжского исследовательского медицинского университета. Министерство здравоохранения Нижегородской области поддержало проект и вовлекло в него свыше 80 государственных медицинских организаций региона. В проекте также участвуют учреждения Роспотребнадзора Нижегородской области и более 35 медорганизаций Владимирской области.

Как рассказали в Приволжском исследовательском медицинском университете, в проекте может участвовать любой студент ПИМУ, который учится по целевому направлению, начиная с первого курса. За обучающимся закрепляется наставник именно из той медицинской организации, куда и будет принят на работу молодой врач.

Образовательная программа медицинского вуза предполагает взаимодействие студента с пациентами не раньше четвертого курса: из-за этого некоторые обучающиеся могут разочароваться в выборе профессии еще до реального знакомства с ней. Реализация проекта «Медицинское наставничество» позволяет уменьшить разрыв между ожиданием студента и реальностью медицинской практики – выпускник вуза приходит на работу в уже хорошо знакомый коллектив, минуя проблемы адаптации.

«Я понимаю молодого человека, который пришел в медицинский вуз, надел белые шапочку и халат и с вопросом «Где мой скальпель?» готов лечить пациентов. А вместо этого его сажают за парту, предлагают учить теорию – много и тяжело. У студента возникает диссонанс, непонимание, что он врач, а не биолог, например. Наставничество – это как раз про то, чтобы показать юному студенту, что такое медицина и пациент. Вместе с опытным клиницистом будущий врач сможет посмотреть, например, почему возник кашель – оценить рентгенограммы легких и другие симптомы. И тогда студент понимает, почему так важно изучать и физиологию, и анатомию. Когда он станет врачом, у него не будет страха, что пациент не будет болеть «по учебнику», зато будет настоящий опыт и работы, и общения с пациентом», – поделился ректор ПИМУ Николай Карякин.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области Галины Михайловой, встречи студентов с наставниками проводятся раз в месяц. К работе с молодежью привлечены компетентные сотрудники, имеющие значительный опыт работы в своей специальности и пользующиеся большим авторитетом у коллег.

«Проект позволяет нам привлечь как можно больше молодых специалистов именно в государственную медицину. Студенты с радостью приходят на работу в учреждения, где они уже знакомы с коллективом и с имеющимися материально-техническими условиями, туда, где их поддерживают, где им помогают. Такая работа очень важна для устранения нехватки врачебных кадров в государственном секторе здравоохранения. Это один из важнейших вызовов, который ставит перед нами новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», – подчеркнула Галина Михайлова.

Одной из клинических баз, где реализуется проект, стала городская поликлиника № 50 Нижнего Новгорода. В настоящее время на обучении у заведующей терапевтическим отделением Любови Буйских находятся три студента 1-2 курсов факультета «Лечебное дело» ПИМУ.

«Раньше мы практически не взаимодействовали с молодыми людьми, которым выдали целевое направление на поступление в вуз, встречались с ними в основном только на коротких летних практиках. Необходимо понимать, что программа в медицинском университете очень сложная, большинству студентов она дается нелегко. А теперь благодаря «Медицинскому наставничеству» мы активно включены в процесс подготовки докторов, которых ожидаем у себя после получения ими диплома. Помогаем ребятам разобраться с учебными материалами, разъясняем сложный научный материал на практических примерах, показывая настоящих пациентов и их клинические случаи. Постепенно поликлиника становится для студентов знакомым и комфортным местом», – пояснила врач-наставник.

По словам главного врача поликлиники № 50 Марины Доютовой, обучение на клинических базах уже с первого курса существенно влияет на социальную зрелость будущих врачей.

«Опытные наставники обучают начинающих медиков, в том числе эффективным способам взаимодействия с пациентами. Если закреплять эти навыки с первого курса, то после выпуска у молодых врачей будет меньше трудностей коммуникативного характера в начале работы», – пояснила она.

Проект «Медицинское наставничество» реализуется в рамках программы «Приоритет 2030». Она позволяет концентрировать ресурсы для обеспечения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, повышать научно-образовательный потенциал университетов и научных организаций, а также обеспечивать участие образовательных организаций высшего образования в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» действует в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение».

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,  «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

 

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект
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