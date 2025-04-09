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Общество

Два концерта для сбора средств нуждающимся детям прошли в Выксе и Москве

10 апреля 2025 15:47  [115] Общество

Благотворительный фонд "ОМК-Участие" провёл в Выксе и Москве два "Необыкновенных концерта", объединивших творчество, доброту и стремление помочь детям. Совместными усилиями сотрудников ОМК, их детей и профессиональных артистов было собрано 515 688 рублей. Эти средства будут направлены на организацию занятий для детей с расстройствами аутистического спектра в Выксе. С ребятами будут работать специалисты по АВА-терапии, помогая им развивать навыки, необходимые в повседневной жизни.

Концерты были приурочены ко Дню театра и включали выступления в самых разных жанрах: от поэзии и песен до оперных арий и театральных сценок. Зрители увидели металлургов в неожиданных ролях — богатырей, гадалок, артистов домашнего театра. Особое внимание было уделено теме любви и памяти о героях Великой Отечественной войны.

Гости концерта могли приобрести театральные программки, сделать фото на память в фотозоне с настоящими костюмами из спектакля "Призраки опер", показанного ранее на "Выкса-фестивале" 2024 года.

Генеральный директор фонда Юлия Мишина поблагодарила всех участников и зрителей за таланты, доброту и отзывчивость.

"Необыкновенные концерты" стали не только праздником творчества, но и важным шагом в поддержке детей, нуждающихся в особом внимании и заботе.

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Теги:
ОМК
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