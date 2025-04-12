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Экономика

Владелец продает здание бывшего кинотеатра "Октябрь" на Покровке за полмиллиарда

14 апреля 2025 11:58  [92] Экономика
Здание бывшего кинотеатра Октябрь в Нижнем Новгороде вновь выставили на продажу

Здание бывшего кинотеатра "Октябрь" на улице Большой Покровской,11а в Нижнем Новгороде вновь выставили на продажу. Об этом сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Здание площадью 2344 кв. метров продается вместе с земельным участком в 1515 кв. метров. За объект владелец хочет получить 500 миллионов рублей. 

Отмечается, что возможна внутренняя реконструкция здания с увеличением площади на 800 - 1600 кв. метров. В настоящее время все помещения в здании сданы в аренду.

Напомним, кинотеатр "Октябрь" в Нижнем Новгороде закрыли в 2016 году. После этого здание несколько раз ранее выставлялось на продажу. Осенью 2024 года за здание просили 320 млн рублей, в июне 2021 года - 250 млн рублей, в июле 2019 года - за 220 млн рублей

Ранее сообщалось, что здание бывшего ремесленного училища в Арзамасе выставлено на торги.

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Теги:
Кинотеатр Октябрь Кинотеатры Недвижимость
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