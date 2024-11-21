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Общество

Здание бывшего кинотеатра "Октябрь" в Нижнем Новгороде выставили на продажу

25 ноября 2024 12:42  [45] Общество

Здание бывшего кинотеатра "Октябрь" на улице Большой Покровской, 51 А в Нижнем Новгороде выставили на продажу. Об этом сообщается на сайте бесплатных объявлений.

В настоящий момент здание полностью заполнено арендаторами. В частности, сейчас здесь работают несколько кафе, баров, а также кофейня и рекрутинговое агентство.

Здание бывшего кинотеатра площадью 2344 кв. метров продается вместе с земельным участком в 1515 кв. метров.

Владелец объекта недвижимости хочет выручить от его продажи 320 млн рублей.

Напомним, кинотеатр "Октябрь" в Нижнем Новгороде закрыли в 2016 году. После этого здание несколько раз ранее выставлялось на продажу, в 2017 году его выставили на торги за 250 млн рублей.

Также ранее сообщалось, строительство высотного дома началось на месте снесенного кинотеатра "Импульс" в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Аукцион Кинотеатр Октябрь
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