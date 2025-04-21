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Андрей Чугунов: "Системность работы в школах - еще на этапе становления"

24 апреля 2025 18:00  [46] Общество
Андрей Чугунов: Системность работы в школах - еще на этапе становления

21 апреля в Нижнем Новгороде начал свою работу форум "Новая философия воспитания". Мероприятие стало первым в серии форумов, которые пройдут во всех федеральных округах. Форумы проводятся в России впервые и организованы при поддержке Министерства просвещения РФ. В Нижний Новгород съехалось более 650 участников из 14 регионов ПФО, а всего планируется охватить более 5,5 тысячи человек, включенных в процесс воспитания детей.

Андрей Чугунов, журналист:

"Исторический опыт системы воспитания школьников (октябрёнок-пионер-комсомолец) охватывал все возрастные группы и обеспечивал последовательное формирование личности и общественных ценностей. Однако механическое копирование этой модели в современных реалиях может оказаться не только неэффективным, но и контрпродуктивным.

Ключевыми преимуществами советской системы, надо полагать, были: последовательность, преемственность форм и методов, наличие четкой организационной структуры. Также следует упомянуть систему мотивации и поощрения.

Сегодняшние школьники живут в кардинально изменившемся информационном пространстве, имеют доступ к неограниченным объёмам информации и формируют свои взгляды на основе множества источников. 

Системность работы в современных школах пока еще находится на этапе становления, о чем косвенно свидетельствует само проведение форума "Новая философия воспитания". Формально она структурирована через различные программы и планы, но на практике она выглядит фрагментарно и разобщённо.

Представляется, что ключевыми показателями эффективности воспитательной работы должны стать:
Уровень вовлечённости учащихся в общественную жизнь;
Сформированность ценностных ориентиров;
Развитие soft skills и социальных компетенций;
Качество межличностных отношений в коллективе;
Результаты проектной деятельности школьников;
Уровень удовлетворённости участников воспитательного процесса.

Однако, как показывает статистика случаев скулшутинга и буллинга в российских школах, до этого еще очень далеко. Да и, наверное, не может зависеть эффективность воспитательной работы только от школы. 

Еще Владимир Высоцкий, устами задержанного милицией пьяницы вопрошал: 

"Теперь позвольте пару слов без протокола: 
Чему нас учит семья и школа? 
Что жизнь сама таких накажет строго. 
Тут мы согласны, скажи, Серега".

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Теги:
Андрей Чугунов Образование Форум
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