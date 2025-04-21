Андрей Чугунов: "Системность работы в школах - еще на этапе становления" Общество

21 апреля в Нижнем Новгороде начал свою работу форум "Новая философия воспитания". Мероприятие стало первым в серии форумов, которые пройдут во всех федеральных округах. Форумы проводятся в России впервые и организованы при поддержке Министерства просвещения РФ. В Нижний Новгород съехалось более 650 участников из 14 регионов ПФО, а всего планируется охватить более 5,5 тысячи человек, включенных в процесс воспитания детей.

Андрей Чугунов, журналист:

"Исторический опыт системы воспитания школьников (октябрёнок-пионер-комсомолец) охватывал все возрастные группы и обеспечивал последовательное формирование личности и общественных ценностей. Однако механическое копирование этой модели в современных реалиях может оказаться не только неэффективным, но и контрпродуктивным.

Ключевыми преимуществами советской системы, надо полагать, были: последовательность, преемственность форм и методов, наличие четкой организационной структуры. Также следует упомянуть систему мотивации и поощрения.

Сегодняшние школьники живут в кардинально изменившемся информационном пространстве, имеют доступ к неограниченным объёмам информации и формируют свои взгляды на основе множества источников.

Системность работы в современных школах пока еще находится на этапе становления, о чем косвенно свидетельствует само проведение форума "Новая философия воспитания". Формально она структурирована через различные программы и планы, но на практике она выглядит фрагментарно и разобщённо.

Представляется, что ключевыми показателями эффективности воспитательной работы должны стать:

Уровень вовлечённости учащихся в общественную жизнь;

Сформированность ценностных ориентиров;

Развитие soft skills и социальных компетенций;

Качество межличностных отношений в коллективе;

Результаты проектной деятельности школьников;

Уровень удовлетворённости участников воспитательного процесса.

Однако, как показывает статистика случаев скулшутинга и буллинга в российских школах, до этого еще очень далеко. Да и, наверное, не может зависеть эффективность воспитательной работы только от школы.

Еще Владимир Высоцкий, устами задержанного милицией пьяницы вопрошал:

"Теперь позвольте пару слов без протокола:

Чему нас учит семья и школа?

Что жизнь сама таких накажет строго.

Тут мы согласны, скажи, Серега".