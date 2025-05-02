Центр Нижнего Новгорода частично перекроют 4 мая из-за подготовки к параду Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Центр Нижнего Новгорода частично перекроют 4 мая из-за подготовки к параду. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Там напомнили, что изначально репетицию планировали провести 5 мая, но позднее принято решение о переносе.

Временный запрет на проезд транспорта по ряду дорожных участков будет действовать с 00.01 до 14.00 4 и 7 мая.

Проезд будет закрыт на следующих участках:

площадь Минина (от памятника Чкалову до улицы Большой Покровской);

улица Ульянова (от площади Минина до улицы Пискунова);

улица Варварская (от площади Минина до улицы Пискунова);

улица Минина (от площади Минина до улицы Пискунова);

улица Алексеевская (от площади Минина до улицы Пискунова);

улица Широкая (от Нижне-Волжской набережной до Зеленского съезда);

Верхневолжская набережная (от площади Минина до площади Сенной);

Нижневолжская набережная (от Благовещенской площади до Казанского съезда);

набережная Гребного канала (от Казанского съезда до дома №112А по улице Слобода Печеры);

Зеленский съезд (от площади Минина до улицы Широкой);

Георгиевский съезд.

Кроме того, с 16.00 26 апреля до 22.00 8 мая и с 03.00 10 мая до 18.00 15 мая ограничат движение транспорта на автомобильной парковке по Нижневолжской набережной, расположенной слева от памятника "Катер Герой". А с 09.00 6 мая до 22.00 8 мая парковка будет запрещена по Нижневолжской набережной справа от памятника "Катер Герой".

Ранее сообщалось, что 9 Мая по Нижнему Новгороду будут курсировать бесплатные автобусы.