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Общество

Центр Нижнего Новгорода частично перекроют 4 мая из-за подготовки к параду

03 мая 2025 15:55  [109] Общество
Центр Нижнего Новгорода частично перекроют 4 мая из-за подготовки к параду

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Центр Нижнего Новгорода частично перекроют 4 мая из-за подготовки к параду. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. 

Там напомнили, что изначально репетицию планировали провести 5 мая, но позднее принято решение о переносе. 

Временный запрет на проезд транспорта по ряду дорожных участков будет действовать с 00.01 до 14.00 4 и 7 мая.

Проезд будет закрыт на следующих участках:

  • площадь Минина (от памятника Чкалову до улицы Большой Покровской);
  • улица Ульянова (от площади Минина до улицы Пискунова);
  • улица Варварская (от площади Минина до улицы Пискунова);
  • улица Минина (от площади Минина до улицы Пискунова);
  • улица Алексеевская (от площади Минина до улицы Пискунова);
  • улица Широкая (от Нижне-Волжской набережной до Зеленского съезда);
  • Верхневолжская набережная (от площади Минина до площади Сенной);
  • Нижневолжская набережная (от Благовещенской площади до Казанского съезда);
  • набережная Гребного канала (от Казанского съезда до дома №112А по улице Слобода Печеры);
  • Зеленский съезд (от площади Минина до улицы Широкой);
  • Георгиевский съезд.

Кроме того, с 16.00 26 апреля до 22.00 8 мая и с 03.00 10 мая до 18.00 15 мая ограничат движение транспорта на автомобильной парковке по Нижневолжской набережной, расположенной слева от памятника "Катер Герой". А с 09.00 6 мая до 22.00 8 мая парковка будет запрещена по Нижневолжской набережной справа от памятника "Катер Герой". 

Ранее сообщалось, что 9 Мая по Нижнему Новгороду будут курсировать бесплатные автобусы. 

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Теги:
9 мая ограничения Транспорт
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