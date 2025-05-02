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Центр Нижнего Новгорода частично перекроют 4 мая из-за подготовки к параду. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Там напомнили, что изначально репетицию планировали провести 5 мая, но позднее принято решение о переносе.
Временный запрет на проезд транспорта по ряду дорожных участков будет действовать с 00.01 до 14.00 4 и 7 мая.
Проезд будет закрыт на следующих участках:
Кроме того, с 16.00 26 апреля до 22.00 8 мая и с 03.00 10 мая до 18.00 15 мая ограничат движение транспорта на автомобильной парковке по Нижневолжской набережной, расположенной слева от памятника "Катер Герой". А с 09.00 6 мая до 22.00 8 мая парковка будет запрещена по Нижневолжской набережной справа от памятника "Катер Герой".
Ранее сообщалось, что 9 Мая по Нижнему Новгороду будут курсировать бесплатные автобусы.
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