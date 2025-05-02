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Общество

МегаФон ускорил мобильный интернет для нижегородских дачников и туристов

06 мая 2025 14:47  [27] Общество

Перед майскими праздниками МегаФон подготовил сеть к летнему сезону. Инженеры оператора модернизировали инфраструктуру в дачных и туристических локациях в Нижегородской области и еще 35 регионах России. Благодаря этому скорость передачи данных выросла в среднем на 20%. Теперь жители и туристы смогут пользоваться надёжным голосовым сигналом и высокоскоростным интернетом даже в самых отдалённых местах страны.

В Нижегородской области работы затронули более 30 локаций, которые обслуживают СНТ и туристические объекты, расположенные в Дальнеконстантиновском и Кстовском районах, Богородском муниципальном округе, а также вблизи города Бор.

В целом по России технические мероприятия проведены на более чем 1,5 тысячах базовых станций, которые обеспечивают связью сотни дачных локаций по всей стране. Также специалисты усовершенствовали действующее и построили новое телеком-оборудование в популярных у нижегородцев туристических локациях. Работы проведены у баз отдыха рядом с горным парком «Рускеала» и на берегу Волги в Конаково, на набережной Листвянки на Байкале, трассе «Чегет» в Приэльбрусье, Куршской косе в Калининградской области и Бугазской косе в Краснодарском крае. Кроме того, модернизированные станции уже работают во Владивостоке, Новороссийске, Махачкале, Сочи, Анапе и других крупных туристических кластерах.

В результате сезону скорость мобильного интернета в зоне работ выросла в среднем на 20%: так, на Дальнем Востоке, Урале, Северном Кавказе и в Северо-Западном федеральном округе прирост составил 24%, в Поволжье и Центральной России — около 17%.

Этого удалось достичь не только за счёт строительства новых базовых станций. Для увеличения пропускной способности сети инженеры прокладывали оптоволоконные линии, проводили рефарминг («переносили» предыдущие поколения сетей в LTE и LTE Advanced) и интегрировали технологию MIMO, передающую данные по параллельным каналам связи. Кроме того, связисты расширяли на базовых станциях спектр диапазонов и разделяли зоны покрытия на сектора — это позволило увеличить ёмкость сети как в густонаселенных городах, так и на отдаленных смотровых площадках национальных парков.

«Летом мобильный трафик традиционно мигрирует: жители мегаполисов разъезжаются за город, а туристические зоны собирают вокруг себя отдыхающих со всей страны. При подготовке оборудования к тёплому сезону мы учли все особенности локаций и использовали надежные технические решения, которые позволили увеличить скорость мобильного интернета даже в условиях высокой нагрузки на сеть, чтобы абоненты могли оставаться на связи и пользоваться привычными сервисами в любом месте своего отдыха», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.

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