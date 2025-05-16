Нижегородские школьники помогли создать декорации для мультфильма о Китеж-граде

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Более 500 учеников нижегородских школ приняли участие в создании декораций для исторического мультфильма "Сказ о граде Китеже". Об этом сообщили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики.
Отмечается, что проект реализован творческим объединением "ВОСТОРГ" при поддержке Фонда президентских грантов и администрации Нижнего Новгорода.
Сюжет мультфильма основан на одной из самых известных легенд Нижегородского края. По преданию, белокаменный Китеж-град, построенный князем Юрием Всеволодовичем в XIII веке на берегу озера Светлояр, ушел под воду, чтобы не достаться войску хана Батыя.
Декорации для мультфильма создавались на мастер-классах, в которых участвовали 530 школьников в возрасте от 7 до 13 лет. В процессе работы дети познакомились с народными традициями, обрядами, историческим костюмом и деревянным зодчеством Поветлужья.
Премьерные показы мультфильма уже проходят в школах и библиотеках города.
Как уточнили в департаменте, "Сказ о граде Китеже" станет частью анимационного сериала "Пластилиновый Нижний". Этот проект ранее был удостоен премии Нижнего Новгорода и региональной награды "Серебряный Лучник", а также вошел в ТОП-10 лучших социальных практик региона и ТОП-100 проектов Фонда президентских грантов.
Ранее сообщалось, что благодаря увеличению грантового фонда до 15 миллионов рублей в рамках конкурса "Открытый Нижний" удалось реализовать десятки проектов. Среди них — открытие социальной кухни и создание специального кабинета для занятий с людьми с нарушениями зрения.
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