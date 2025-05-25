Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин стал одним из победителей премии "Импульс добра" Политика

Фото: фонд "Наше будущее"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин победил в номинации «Амбассадор социального предпринимательства: представитель государственной власти» Всероссийской премии «Импульс добра».

Премия учреждена фондом региональных социальных программ «Наше будущее» в 2011 году. Ежегодно она присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, журналистам, СМИ за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства.

Лауреатов нынешнего года наградили на торжественной церемонии, состоявшейся в Москве 27 мая.

«В нынешнем году мы получили 515 заявок на премию из 72 регионов страны. Особенно хочу отметить, что всё больше заявок включают в себя технологичные решения. Это очень важный сигнал. Он подтверждает, что социальные предприниматели — не просто неравнодушные люди, а новаторы. Они первыми улавливают запросы общества, не боятся экспериментов, а главное — готовы брать на себя ответственность за перемены», - сказал учредитель фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов.

В номинации «Амбассадор социального предпринимательства: представитель государственной власти» победа присуждается за разработанные программы и проведенные мероприятия по поддержке и развитию социального предпринимательства и достигнутые результаты от их реализации.

Как отметил Глеб Никитин, победа в номинации премии – это высокая оценка работы всей команды правительства и социальных предпринимателей региона. Нижегородская область стабильно входит в пятерку регионов-лидеров в стране по количеству организаций, включенных в реестр социальных предпринимателей. В регионе создан профильный кластер, объединивший уже более 300 участников, действуют различные меры поддержки.

«Самое важное, что за каждой цифрой стоит история заботы, смелости и искреннего желания помогать. Мы гордимся тем, что создали условия, при которых социальное предпринимательство стало частью устойчивого развития региона», - сказал Глеб Никитин.

Нижегородская область входит в топ-5 по количеству социальных предприятий – их около 500. В регионе реализуются комплексные меры развития социального бизнеса: снижение налогов, выдача грантов, формирование специализированного кластера.

«Премия «Импульс добра» играет ключевую роль в формировании позитивной повестки в обществе. Она не только отмечает успехи социальных предпринимателей, но и вдохновляет тысячи людей по всей стране включаться в созидательные процессы. Особенно важно, что среди лауреатов много женщин и молодых лидеров — это говорит о росте вовлечённости и осознанности, а также о высоком уровне профессионализма в социальной сфере. Такие проекты становятся точками роста для регионов и отражают стремление людей брать на себя ответственность за общее будущее», – отметила председатель совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации Галина Карелова, награждавшая победителя в этой номинации.

Награду от имени региона получил заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин.

Вручение премии состоялось в рамках фестиваля «Импульс добра», который собрал в 2025 году более 600 участников. Количество регионов, которые они представляли, выросло до 74 (в 2024 году их было 60). Среди гостей были социальные предприниматели, представители власти, бизнеса, общественных организаций, а также медиа и инфлюенсеров.

«Каждая заявка на премию «Импульс добра» — это история про силу духа, новаторство и неравнодушие. Мы видим, как за последние годы социальные предприниматели становятся всё более уверенными в своих силах, используют технологии, создают масштабируемые модели и работают в партнёрстве с государством и бизнесом. В этом году особенно порадовало количество сильных технологичных решений с выраженным социальным эффектом. Спасибо всем, кто подал заявки, кто стал частью этого большого движения. Премия — это не просто награда, это признание и ресурс для дальнейшего развития», – поблагодарила всех участников директор фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

За время проведения премии «Импульс добра», учрежденной фондом «Наше будущее» в 2011 году, было подано 3 950 заявок из 86 регионов России, награждены 133 лауреата.