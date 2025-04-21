Что известно о задержании депутата ЗСНО Дмитрия Колыванова Происшествия

Фото: nnov.er.ru

Вечером 22 апреля появилась информация о задержании депутата Законодательного собрания Нижегородской области Дмитрия Колыванова. По данным ИА "Нижний сейчас", парламентарий обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

При этом о возбуждении уголовного дела в отношении руководства завода в Павлове Нижегородской области сообщил региональный Следственный комитет.

Следствие полагает, что в период с 2021 по 2023 год, занимая должность генерального директора АО "Павловский опытный механический завод", Колыванов санкционировал перевод более 13 млн рублей в виде беспроцентного займа в пользу ООО "ПФ Агротехмаш".

Как выяснилось, деньги были перечислены без согласия учредителя завода. После этого, несмотря на то что заем не был возвращён, исполнительный директор завода и по совместительству единственный участник "Агротехмаша" Инна Рыжова приняла решение о ликвидации компании. В апреле 2022 года ООО "ПФ Агротехмаш" было официально ликвидировано.

Следствие установило, что после получения займа компания приобрела квартиру в городе Павлово, которая впоследствии была отчуждена в пользу самого Дмитрия Колыванова. Это обстоятельство стало ключевым эпизодом в возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество в особо крупном размере").

После того как Колыванова признали обвиняемым, он скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Его задержали в Воронежской области и этапировали в Нижегородскую область. Суд избрал в отношении депутата меру пресечения в виде домашнего ареста.

Последствия задержания могут быть значительными как для самого Колыванова, так и для политической обстановки в регионе. В случае признания вины депутату может грозить до 10 лет лишения свободы. Кроме того, дело может повлечь за собой проверку финансово-хозяйственной деятельности завода и других связанных с ним организаций, а также кадровые и репутационные потери для регионального парламента. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего и проверяет возможную причастность других лиц к хищению средств.

К слову, депутат Колыванов уже не первый раз попадает в поле зрения СМИ. Так, в феврале сообщалось о продолжении конфликта между Колывановым и владельцем группы компаний "Автомобили Баварии" Александром Козыревым. Стороны обвинили друг друга в финансовых махинациях.

Напомним также, что в марте был арестован директор нижегородского филиала РАНХиГС, депутат регионального парламента Александр Парамонов, которого обвинили в получении взяток.