Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
23 апреля 2025 10:23  [258] Что известно о задержании депутата ЗСНО Дмитрия Колыванова
23 апреля 2025 10:00  [101] Мошенники выманили у 79-летнего жителя Сарова более 4 млн рублей
23 апреля 2025 09:30  [172] Руководство завода в Павлове подозревают в крупном мошенничестве
23 апреля 2025 06:00  [230] Экс-пристава осудят за снятие ареста с квартиры родственника в Нижнем Новгороде
22 апреля 2025 20:30  [283] Трупы животных нашли в квартире у неадекватного нижегородца
22 апреля 2025 20:08  [277] Мошенник развел нижегородку на 2 млн рублей под видом продажи авто
22 апреля 2025 19:45  [296] Падение трубы на сварщика в Нижнем Новгороде закончилось уголовным делом
22 апреля 2025 15:57  [272] Подрядчик похитил 1,2 млн рублей при капремонте школы в Дивееве
22 апреля 2025 13:43  [286] Рабочий в Сормове упал с крыши и тяжело травмировался
22 апреля 2025 12:54  [312] Дзержинца осудят за попытку убийства врачей скорой помощи
Происшествия

Что известно о задержании депутата ЗСНО Дмитрия Колыванова

23 апреля 2025 10:23  [258] Происшествия
Что известно о возможном задержании депутата ЗСНО Дмитрия Колыванова

Фото: nnov.er.ru

Вечером 22 апреля появилась информация о задержании депутата Законодательного собрания Нижегородской области Дмитрия Колыванова. По данным ИА "Нижний сейчас", парламентарий обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

При этом о возбуждении уголовного дела в отношении руководства завода в Павлове Нижегородской области сообщил региональный Следственный комитет.

Следствие полагает, что в период с 2021 по 2023 год, занимая должность генерального директора АО "Павловский опытный механический завод", Колыванов санкционировал перевод более 13 млн рублей в виде беспроцентного займа в пользу ООО "ПФ Агротехмаш".

Как выяснилось, деньги были перечислены без согласия учредителя завода. После этого, несмотря на то что заем не был возвращён, исполнительный директор завода и по совместительству единственный участник "Агротехмаша" Инна Рыжова приняла решение о ликвидации компании. В апреле 2022 года ООО "ПФ Агротехмаш" было официально ликвидировано.

Следствие установило, что после получения займа компания приобрела квартиру в городе Павлово, которая впоследствии была отчуждена в пользу самого Дмитрия Колыванова. Это обстоятельство стало ключевым эпизодом в возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество в особо крупном размере").

После того как Колыванова признали обвиняемым, он скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Его задержали в Воронежской области и этапировали в Нижегородскую область. Суд избрал в отношении депутата меру пресечения в виде домашнего ареста.

Последствия задержания могут быть значительными как для самого Колыванова, так и для политической обстановки в регионе. В случае признания вины депутату может грозить до 10 лет лишения свободы. Кроме того, дело может повлечь за собой проверку финансово-хозяйственной деятельности завода и других связанных с ним организаций, а также кадровые и репутационные потери для регионального парламента. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего и проверяет возможную причастность других лиц к хищению средств.

К слову, депутат Колыванов уже не первый раз попадает в поле зрения СМИ. Так, в феврале сообщалось о продолжении конфликта между Колывановым и владельцем группы компаний "Автомобили Баварии" Александром Козыревым. Стороны обвинили друг друга в финансовых махинациях.

Напомним также, что в марте был арестован директор нижегородского филиала РАНХиГС, депутат регионального парламента Александр Парамонов, которого обвинили в получении взяток.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дмитрий Колыванов Мошенничество Уголовное дело
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph