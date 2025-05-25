Туалет откроют на Речном вокзале в Нижнем Новгороде

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В санитарном блоке Речного вокзала в Нижнем Новгороде запланировано открытие туалета после завершения пуско-наладочных работ.
Об этом представители МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода" сообщили в соцсети, отвечая на жалобы горожан об отсутствии туалетов в районе Нижне-Волжской набережной.
Как рассказали в ведомстве, на Нижне-Волжской набережной в настоящее время работают три туалетных модуля: у катера "Герой", у паромной переправы напротив гостиницы "Александровский сад" и у Канавинского моста.
Кроме того, напомнили в дирекции, в ближайшее время должен открыться туалет на набережной Федоровского.
Ранее сообщалось, что туалет в парке Кулибина в Нижнем Новгороде демонтировали. Кроме того, четыре новых туалетных модуля установили в Нижнем Новгороде весной.
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