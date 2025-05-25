Депутаты ЗСНО обсудили создание Федерального технопарка Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Реализацию Федерального технопарка профессионального образования обсудили на заседании комитета по социальным вопросам в Заксобрании Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Парламентарии отметили ключевое значение технопарка для развития среднего профессионального образования (СПО) в регионе и по всей стране.

Депутаты, ранее посетившие технопарк, высоко оценили уровень проведённых работ и современное техническое оснащение. По словам председателя комитета по социальным вопросам Натальи Смотраковой, уже сейчас, несмотря на то что завершены только 21 из 43 лабораторий, технопарк можно считать инновационной площадкой для подготовки молодых специалистов.

Федеральный технопарк профессионального образования — один из двух подобных объектов в России. Он создаётся на базе "Нижполиграфа" в рамках федерального проекта и призван стать мощным центром развития СПО.

Основные задачи технопарка включают повышение квалификации преподавателей среднепрофессионального звена со всей страны, проведение чемпионатов профессионального мастерства, а также интеграцию современных лабораторий в образовательные программы колледжей Нижегородской области.

Также планируется создать Центр методического сопровождения СПО совместно с ННГУ. Его миссия — возрождение практико-ориентированного подхода в образовании и развитие объективных оценочных процедур, таких как демонстрационные экзамены.

Парламентарии подчеркнули стратегическую важность технопарка для региона. Благодаря его возможностям, колледжи получают доступ к передовым методикам, современному оборудованию и экспертному сопровождению. Это позволяет готовить специалистов, востребованных в промышленности.

Успехи студентов из Нижегородской области, в частности победа в компетенции "Бережливые технологии" на чемпионате "Профессионалы", подтверждают эффективность новой образовательной модели.

"Создание современной инфраструктуры для подготовки высококвалифицированных кадров - важный фактор конкурентоспособности Нижегородской области. Такие проекты - драйвер позитивных изменений не только для региона, но и для всего Приволжского федерального округа и России в целом. Федеральный технопарк – это не просто учебный центр, это локомотив для всей системы СПО. Его создание решает стратегическую задачу: обеспечить экономику области и страны специалистами с самыми актуальными практическими навыками", - подчеркнул председатель регионального Заксобрания Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, подготовку новых рабочих кадров на базе СПО обсудили на деловой программе финала чемпионата "Профессионалы".