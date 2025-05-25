Ветеран СВО: "Программа "Герои. Нижегородская область" помогает адаптироваться к мирной жизни" Общество

Фото: пресс-служба КУПНО

«Программа «Герои. Нижегородская область» очень полезна – прежде всего, тем, что помогает адаптироваться к мирной жизни. Не понаслышке знаю, что приехать оттуда, где идут боевые действия, и быстро вернуться к обычному ритму жизни на «гражданке» достаточно тяжело», – поделился участник отбора программы «Герои. Нижегородская область», ветеран СВО с позывным «Арес».

Нижегородец побывал в зоне специальной военной операции дважды: в 2022-м и 2024 году. Во второй раз работал инструктором – готовил добровольцев к участию в боях. На программу «Герои. Нижегородская область» решил идти по совету товарища – принял участие в анкетировании, написал эссе и прошел первый отбор. Во время обучения в рамках программы «Арес» рассчитывает получить новые знания и развить свои управленческие навыки.

«Также я бы хотел развить в себе стратегическое планирование – сам по себе я тактик, на стратегию не хватало ни усидчивости, ни времени. Долгосрочное планирование – то, чему я стремлюсь научиться. Мечтаю вырасти в профессиональном плане и обзавестись новыми знакомствами», – признается ветеран СВО.

По его словам, на СВО мужчине уже приходилось применять на практике управленческие навыки. Во время первого же штурма был серьезно ранен командир отделения, в котором служил нижегородец, и именно «Арес» взял на себя ответственность за все подразделение. В будущем в гражданской жизни «Арес» видит себя управленцем в сфере внутренней политики, экономики и инвестиций.

Напомним, 2 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил ректору РАНХиГС Алексею Комиссарову результаты регистрации на программу «Герои. Нижегородская область», которая завершилась 31 марта. Программа направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

Итоги регистрации были подведены на заседании общественного совета программы под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева. В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев. 60 процентов зарегистрировавшихся в настоящее время принимают участие в боевых действиях, находясь в зоне СВО. Из их числа предстоит выбрать тех, кого зачислят в резерв программы. Еще 40% подавших заявки закончили службу в рядах Вооруженных сил РФ, именно из них будут выбраны финалисты, которые приступят к обучению. 56% участников программы имеют высшее образование, 27% – среднее профессиональное образование. Полностью прошли этап регистрации и 14 женщин: шесть из них имеют статус ветерана боевых действий, восемь сейчас находятся в зоне СВО.

Следующим этапом отбора на программу стало дистанционное тестирование участников на платформе АНО «Россия – страна возможностей». По результатам тестирования и оценки анкет Общественный совет программы «Герои. Нижегородская область» в мае отобрал 239 человек, которые показали высокие результаты и допущены до следующего этапа – онлайн-собеседования. Для участников, не попавших в основную образовательную программу, решено запустить дистанционный образовательный курс, который даст необходимые знания и навыки для дальнейшего профессионального развития в гражданской жизни.