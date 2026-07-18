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Общество

Фоторепортаж: бронепробег «Дорога мужества» побывал в Нижнем Новгороде

18 июля 2026 15:28 Общество

18 июля участники восьмого бронепробега «Дорога мужества» прибыли в Нижний Новгород. Приволжская столица стала пятым городом на пути.

Бронепробег, организованный Военно-техническим обществом, стартовал в Москве 14 июля. За четыре дня его участники побывали во Владимире, Муроме, Выксе и Арзамасе. В этом году его посвятили подвигу тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, а также тем, кто и сегодня трудится на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

В составе колонны — 12 раритетных образцов демилитаризованной военной техники, созданной отечественными инженерами в военные и послевоенные годы. Среди них — легендарный грузовик ЗИС-5, реактивная установка «Катюша» на базе ГАЗ-ММ, ГАЗ-67Б, БТР-40, БРДМ-1 и БРДМ-2. Впервые к бронепробегу присоединились и современные образцы техники, состоящие на вооружении российских Вооруженных сил и армий зарубежных стран, включая бронеавтомобили семейств «Спартак» и «Атлет», а также защищенные автомобили «Штурм» и «Комбат Б».

Фото: Александр Воложанин

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Бронепробег 2026
Бронепробег 2026
Бронепробег 2026
Бронепробег 2026
Бронепробег 2026
Бронепробег 2026
Бронепробег 2026
Бронепробег 2026
Бронепробег 2026
Бронепробег 2026
Бронепробег 2026
Бронепробег 2026

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Теги:
Автомобили Военные
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Фоторепортажи
Фоторепортаж: бронепробег «Дорога мужества» побывал в Нижнем Новгороде
18 июля 2026 15:28
Фоторепортаж: бронепробег «Дорога мужества» побывал в Нижнем Новгороде
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