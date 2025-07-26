Пособия беременным студенткам в Нижнем Новгороде повысят до 90 тысяч рублей

С 1 сентября 2025 года размер пособия по беременности и родам для студенток вырастет до 100% от прожиточного минимума в Нижегородской области. Об этом говорится в новом законе, который подписал президент Владимир Путин 23 июля.
В среднем по стране сумма выплат составит около 90 202 за стандартный декретный отпуск в 140 дней. Раньше эта сумма была почти в четыре раза меньше — около 23 тысяч рублей.
В нижегородских вузах уже прокомментировали нововведение. Так, временно исполняющий обязанности ректора НГЛУ имени Добролюбова Никита Авралев заявил, что университет готов поддерживать своих студенток не только материально, но и организационно.
"Материнство – это важный этап в жизни женщины, и в НГЛУ мы стремимся обеспечить каждой студентке максимальную поддержку, позволяющую совмещать учебу и заботу о ребенке без ущерба для семейного благополучия и успешной будущей карьеры. Помимо финансовой поддержки, наш университет предоставляет и другие возможности для беременных студенток, такие как гибкий график обучения, возможность индивидуального подхода и другие меры поддержки, направленные на создание комфортных условий для обучения и успешной подготовки к экзаменам", — отметил Авралев.
В ННГУ имени Лобачевского уточнили, что пособие в размере 90 202 рублей будет выплачиваться студенткам очной формы обучения. При этом в самом законе форма обучения напрямую не указана. Выплаты положены не только студенткам вузов, но и учащимся колледжей, учреждений дополнительного профессионального образования и научных организаций.
Напомним, в рамках Пятилетия семьи в Нижегородской области также действуют меры поддержки семей с детьми.
Кроме того, Нижегородская область лидирует по выплатам за рождение детей в России.
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