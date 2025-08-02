Нижегородцы создали петицию из-за вони в городе Общество

Фото: Александр Воложанин

На платформе Change.org появилась петиция нижегородцев из-за вони в городе. Ее подписали уже около трёх тысяч человек.

По словам авторов обращения, проблема с едким запахом, напоминающим сероводород и канализацию, сохраняется в городе уже несколько лет, а с весны и лета текущего года ситуация значительно ухудшилась. Неприятный запах ощущается ежедневно, даже при закрытых окнах, и фиксируется в шести из восьми районов города.

В петиции подчеркивается, что речь идёт не просто о временных неудобствах: ухудшение качества воздуха влияет на здоровье жителей.

Жители требуют, в частности, опубликовать результаты анализа воздуха и начать постоянный общественный мониторинг, провести федеральную проверку предприятий на предмет незаконных выбросов, при подтверждении нарушений — возбудить уголовные дела и обязать виновных устранить последствия, включить проблему загрязнения в федеральный проект "Оздоровление Волги" и другие.

Напомним, городские власти ранее заявляли о разработке комплекса мер, направленных на снижение и предотвращение зловония в Нижнем Новгороде. В рамках этих действий был усилен контроль над деятельностью так называемых "чёрных" ассенизаторов, а также ужесточён надзор за промышленными предприятиями, подключёнными к системе водоотведения. Кроме того, были проведены обследования канализационных насосных станций и сетей, по итогам которых устранены локальные неисправности.

На Нижегородской станции аэрации установили систему "мокрый барьер", предназначенную для уменьшения запахов и их распространения в воздухе.

Жалобы горожан на устойчивый неприятный запах не раз доходили до председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручал предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту возможных нарушений природоохранного законодательства в районе Верхних Печёр.

Тем временем, в региональном министерстве экологии сообщили, что в городе организован круглосуточный мониторинг качества воздуха в связи с многочисленными обращениями жителей.