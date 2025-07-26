Двух "черных" ассенизаторов поймали с поличным в Новинках Общество

Фото: минэкологии Нижегородской области

Сотрудники министерства экологии Нижегородской области зафиксировали факт незаконного сброса жидких бытовых отходов недалеко от поселка Новинки. Нарушение произошло на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в федеральной собственности. Об этом сообщили в ведомстве.

Инспекторы застали двух водителей грузовиков в момент слива отходов. В министерстве обратили особое внимание на тот факт, что буквально в двух километрах от этого места находится официальная точка приема жидких бытовых отходов.

Нарушителей привлекли к административной ответственности - назначили штрафы на 40 тысяч рублей, а территорию, где они незаконно сливали отходы, ведомство взяло под особый контроль.

В минэкологии добавили, что рейды по пресечению несанкционированного слива нечистот проводятся регулярно и будут продолжены в усиленном формате. Такие меры позволяют пресекать нарушения и наказывать виновных.

Ранее сообщалось, что "черных" ассенизаторов будут ловить по ночам в Нижнем Новгороде. Добавим, что нелегальные сливы являются одной из причин появления зловония в столице Приволжья. Кроме того, на Нижегородской станции аэрации установили "мокрый барьер", предназначенный для нейтрализации запахов. Тем не менее, нижегородцы продолжают жаловаться на вонь в разных районах города.