Общество

Нарколог Фаворский объяснил, почему пиво не безопаснее водки

18 августа 2025 09:11  [92] Общество
Нарколог Фаворский объяснил, почему пиво не безопаснее водки

Фото: pixabay.com

С 18 по 24 августа в России проходит Неделя отказа от алкоголя. Эта акция призвана привлечь внимание к одной из самых острых проблем современного общества — злоупотреблению спиртными напитками.

Сегодня врачи единодушны: алкоголь перестал быть лишь социальной бедой. Он стал глобальной угрозой для здоровья нации. Более двухсот заболеваний напрямую связаны с его употреблением: от болезней печени и сердца до тяжелых психических нарушений. При этом доля влияния этанола в развитии разных патологий колеблется от 5 до 75%. Иными словами, для ряда болезней именно алкоголь является ключевым пусковым механизмом.

О том, чем опасен этанол и почему борьба с зависимостью требует комплексного подхода, рассказал заместитель главного врача Нижегородского областного наркологического диспансера Алексей Фаворский.

Опасны не только крепкие напитки

По словам эксперта, одно из самых распространённых заблуждений связано с представлением о том, что "безвредным" можно считать пиво или вино. На самом деле опасность определяется не крепостью напитка, а количеством чистого этилового спирта.

"Бутылка водки содержит примерно столько же этанола, сколько шесть–семь литров пива. Поэтому регулярное употребление больших доз даже слабоалкогольных напитков ничуть не безопаснее, чем злоупотребление крепкими", — отметил Фаворский.

Как алкоголь разрушает организм

Этиловый спирт — это токсин, поражающий практически все системы организма.

  • Печень: развивается цирроз и другие тяжелые патологии.
  • Поджелудочная железа: частым следствием становится панкреатит, нередко смертельно опасный.
  • Сердце и сосуды: повышается давление, возрастает риск инфаркта и инсульта.
  • Почки: длительное воздействие алкоголя может привести к почечной недостаточности.
  • Головной мозг и нервная система: этанол разрушает нейроны, вызывая деменцию, провалы памяти, нарушения координации, тревожные и депрессивные расстройства.

Риски для окружающих

Вред от алкоголя выходит далеко за пределы организма самого пьющего. Нарушение координации и снижение самоконтроля приводят к росту ДТП, бытовых травм и несчастных случаев. Нередко страдают те, кто вовсе не употреблял спиртное.

Алкоголь также напрямую влияет на уровень преступности, усиливая агрессию и провоцируя асоциальное поведение. Это влечёт серьёзные социально-экономические последствия: от затрат на лечение и реабилитацию до расходов на борьбу с преступностью и аварийностью.

Нельзя "просто бросить"

Алексей Фаворский подчеркивает: алкоголизм — это не вредная привычка, а хроническое заболевание. Преодолеть его без помощи специалистов практически невозможно.

"Для выздоровления необходима работа врачей-наркологов, психотерапевтов, психологов. Существуют эффективные методики лечения, которые позволяют восстановить здоровье, но успех возможен лишь при осознании проблемы самим человеком и его готовности менять жизнь", — пояснил специалист.

Что может изменить ситуацию

Эксперты уверены: главным инструментом в борьбе с алкоголизацией остаётся профилактика. Это и информирование населения о рисках, и формирование ответственного отношения к своему здоровью, и государственная поддержка программ, направленных на снижение потребления спиртного.

"Алкоголь разрушает не только человека, но и общество в целом. И только совместными усилиями (врачей, семьи, государства и самого человека) можно остановить эту разрушительную силу", — заключил нарколог Фаворский.

Алкоголь Медицина и здоровье Минздрав
