Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 августа 2025 15:25  [36] Единые правила организации публичных слушаний обсудили в ЗСНО
26 августа 2025 15:11  [57] Доброволец СВО: "Твердо решил отдать долг Родине"
26 августа 2025 15:08  [94] Зараженные щитовкой фрукты ввезли на продажу в Нижегородскую область
26 августа 2025 14:48  [90] Учебно-интенсивные сборы по агрогенетике для старшеклассников проходят в Нижнем Новгороде
26 августа 2025 14:48  [154] И.о. главы нижегородского департамента образования сделали Марину Гладышеву
26 августа 2025 14:39  [122] 6,5 млрд рублей выделили на поддержку активного долголетия нижегородцев
26 августа 2025 14:27  [109] Минцифры РФ запустило голосование за подключение к интернету деревень и сел
26 августа 2025 14:00  [141] Дороги к школам и детсадам активно ремонтируют в Нижнем Новгороде
26 августа 2025 13:45  [162] Амурский тигр обживается в новом вольере нижегородского "Лимпопо"
26 августа 2025 13:36  [158] Минздрав предложил сделать целевыми все бюджетные места в медицинских вузах
Общество

Учебно-интенсивные сборы по агрогенетике для старшеклассников проходят в Нижнем Новгороде

26 августа 2025 14:48  [90] Общество
Учебно-интенсивные сборы по агрогенетике для старшеклассников проходят в Нижнем Новгороде

Фото: АНО «ЦРО «Интеграция»

24-31 августа 2025 года на базе Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского при поддержке правительства региона пройдут учебно-интенсивные сборы по агрогенетике для старшеклассников Нижегородской области.

Участники программы — школьники 9-10 классов Нижегородской области — получат практический опыт работы в лабораториях, знакомясь с различными аспектами агропромышленного комплекса. Такие смены направлены на стимулирование интереса школьников к аграрной сфере и формирование кадрового резерва АПК. 

В ходе сборов школьники овладеют методами лабораторных исследований, которые им пригодятся для участия в олимпиадах и проектной деятельности. Участники научатся выделять ДНК из различных образцов, проводить ПЦР, определять активность работы ферментов. Кроме того, участники научатся работать с биоинформатическими программами и базами данных, а также предложат свои решения  кейсов, связанных с реальными задачами, стоящими перед современным АПК.

Программа проводится с целью вовлечения старшеклассников в работу над актуальными научно-исследовательскими задачами в области агрогенетики, селекции, биотехнологии и смежных дисциплин, а также для повышения уровня интереса к специальностям, востребованным в сфере аграрных наук и наук о жизни. 

Организатор научных смен — АНО «ЦРО «Интеграция» при участии регионального центра «ВЕГА».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ННГУ Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных