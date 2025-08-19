Учебно-интенсивные сборы по агрогенетике для старшеклассников проходят в Нижнем Новгороде

Фото:
24-31 августа 2025 года на базе Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского при поддержке правительства региона пройдут учебно-интенсивные сборы по агрогенетике для старшеклассников Нижегородской области.
Участники программы — школьники 9-10 классов Нижегородской области — получат практический опыт работы в лабораториях, знакомясь с различными аспектами агропромышленного комплекса. Такие смены направлены на стимулирование интереса школьников к аграрной сфере и формирование кадрового резерва АПК.
В ходе сборов школьники овладеют методами лабораторных исследований, которые им пригодятся для участия в олимпиадах и проектной деятельности. Участники научатся выделять ДНК из различных образцов, проводить ПЦР, определять активность работы ферментов. Кроме того, участники научатся работать с биоинформатическими программами и базами данных, а также предложат свои решения кейсов, связанных с реальными задачами, стоящими перед современным АПК.
Программа проводится с целью вовлечения старшеклассников в работу над актуальными научно-исследовательскими задачами в области агрогенетики, селекции, биотехнологии и смежных дисциплин, а также для повышения уровня интереса к специальностям, востребованным в сфере аграрных наук и наук о жизни.
Организатор научных смен — АНО «ЦРО «Интеграция» при участии регионального центра «ВЕГА».
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+