Проезд по Чернопрудскому переулку ограничили до 31 сентября Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде временно приостановлено движение транспорта по Чернопрудскому переулку. Причиной стали запланированные земляные работы.

Закрыт участок между улицами Алексеевской и Ошарской. Ограничение будет действовать до 23:59 30 сентября.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и использовать близлежащие улицы для объезда зоны работ. Специалисты призывают соблюдать осторожность и обращать внимание на установленные дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что несколько центральных улиц перекроют в Нижнем Новгороде из-за музыкального фестиваля 30-31 августа.