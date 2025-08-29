Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Общество

Проезд по Чернопрудскому переулку ограничили до 31 сентября

29 августа 2025 18:47  [125] Общество
Проезд по Чернопрудскому переулку ограничили до 31 сентября

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде временно приостановлено движение транспорта по Чернопрудскому переулку. Причиной стали запланированные земляные работы.

Закрыт участок между улицами Алексеевской и Ошарской. Ограничение будет действовать до 23:59 30 сентября.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и использовать близлежащие улицы для объезда зоны работ. Специалисты призывают соблюдать осторожность и обращать внимание на установленные дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что несколько центральных улиц перекроют в Нижнем Новгороде из-за музыкального фестиваля 30-31 августа.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
ограничения Транспорт Транспортные ограничения
Фоторепортажи
Водник закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
29 августа 2025 14:38"Водник" закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
