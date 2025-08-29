Проезд по Чернопрудскому переулку ограничили до 31 сентября

Фото:
В Нижнем Новгороде временно приостановлено движение транспорта по Чернопрудскому переулку. Причиной стали запланированные земляные работы.
Закрыт участок между улицами Алексеевской и Ошарской. Ограничение будет действовать до 23:59 30 сентября.
Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и использовать близлежащие улицы для объезда зоны работ. Специалисты призывают соблюдать осторожность и обращать внимание на установленные дорожные знаки.
Ранее сообщалось, что несколько центральных улиц перекроют в Нижнем Новгороде из-за музыкального фестиваля 30-31 августа.
