Общество

Движение ограничат на улице Маршала Воронова из-за ремонта теплосетей

16 августа 2025 10:20  [45] Общество
Движение ограничат на улице Маршала Воронова из-за ремонта теплосетей

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде временно перекроют участок улицы Маршала Воронова в связи с проведением работ на теплосетях. Ограничение движения затронет район дома №18.

Третий этап ремонта стартует 16 августа в 06:00 и завершится 15 октября в 23:59. На протяжении этого времени проезд транспорта в указанной зоне будет закрыт.

Водителям настоятельно рекомендуют заранее ознакомиться с изменениями в схеме движения, соблюдать осторожность и строго следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде начали менять трамвайные пути на улице Ошарской. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных