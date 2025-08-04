Движение ограничат на улице Маршала Воронова из-за ремонта теплосетей

Фото:
В Нижнем Новгороде временно перекроют участок улицы Маршала Воронова в связи с проведением работ на теплосетях. Ограничение движения затронет район дома №18.
Третий этап ремонта стартует 16 августа в 06:00 и завершится 15 октября в 23:59. На протяжении этого времени проезд транспорта в указанной зоне будет закрыт.
Водителям настоятельно рекомендуют заранее ознакомиться с изменениями в схеме движения, соблюдать осторожность и строго следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде начали менять трамвайные пути на улице Ошарской.
