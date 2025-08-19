Часть улиц в центре Нижнего Новгорода перекроют 30-31 августа Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В городе на время проведения музыкального фестиваля введут точечные перекрытия.

30 августа 2025 года с 14.00 до 20.00 проезд закроют на улице Ульянова — в районе дома №4 у площади Минина и Пожарского.

31 августа 2025 года с 16.00 до 19.30 движение остановят на Музейном переулке — от дома №3 на Верхне-Волжской набережной до дома №8 на улице Минина.

Объезд организуют по прилегающим улицам.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее изучить схему движения, сохранять предельную внимательность и строго следовать указаниям дорожных знаков.

