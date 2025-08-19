Часть улиц в центре Нижнего Новгорода перекроют 30-31 августа

Фото:
В городе на время проведения музыкального фестиваля введут точечные перекрытия.
30 августа 2025 года с 14.00 до 20.00 проезд закроют на улице Ульянова — в районе дома №4 у площади Минина и Пожарского.
31 августа 2025 года с 16.00 до 19.30 движение остановят на Музейном переулке — от дома №3 на Верхне-Волжской набережной до дома №8 на улице Минина.
Объезд организуют по прилегающим улицам.
Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее изучить схему движения, сохранять предельную внимательность и строго следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что на двух федеральных трассах в Нижегородской области частично ограничили движение.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+