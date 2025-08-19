Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Общество

Часть улиц в центре Нижнего Новгорода перекроют 30-31 августа

29 августа 2025 13:40
Часть улиц в центре Нижнего Новгорода перекроют 30-31 августа

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В городе на время проведения музыкального фестиваля введут точечные перекрытия.

30 августа 2025 года с 14.00 до 20.00 проезд закроют на улице Ульянова — в районе дома №4 у площади Минина и Пожарского.

31 августа 2025 года с 16.00 до 19.30 движение остановят на Музейном переулке — от дома №3 на Верхне-Волжской набережной до дома №8 на улице Минина.

Объезд организуют по прилегающим улицам.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее изучить схему движения, сохранять предельную внимательность и строго следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что на двух федеральных трассах в Нижегородской области частично ограничили движение.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

