Улицу Федосеенко перекроют в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта по улице Федосеенко в связи с проведением строительно-монтажных работ.

С 6:00 18 августа до 6:00 31 августа проезд будет закрыт на участке между домами №7 и №11В.

В этот период изменится схема движения общественного транспорта. Автобусные маршруты №6, №8 и №57 будут курсировать в обоих направлениях по улицам Достоевского, Торфяной и Травяной.

Для автомобилистов предусмотрены пути объезда по соседним улицам. Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с временной схемой движения, соблюдать осторожность и внимательно следить за дорожными знаками.

