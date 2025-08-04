Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Общество

Улицу Федосеенко перекроют в Нижнем Новгороде

16 августа 2025 17:05
Улицу Федосеенко перекроют в Нижнем Новгороде

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта по улице Федосеенко в связи с проведением строительно-монтажных работ.

С 6:00 18 августа до 6:00 31 августа проезд будет закрыт на участке между домами №7 и №11В.

В этот период изменится схема движения общественного транспорта. Автобусные маршруты №6, №8 и №57 будут курсировать в обоих направлениях по улицам Достоевского, Торфяной и Травяной.

Для автомобилистов предусмотрены пути объезда по соседним улицам. Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с временной схемой движения, соблюдать осторожность и внимательно следить за дорожными знаками.

Ранее сообщалось, что участок улицы Маршала Воронова в связи с проведением работ на теплосетях

Теги:
автобусы Общественный транспорт Транспортные ограничения
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных