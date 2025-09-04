Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Общество

Строительство школы на Космической планируют завершить к концу 2025 года

11 сентября 2025 13:44
Строительство школы на Космической планируют завершить к концу 2025 года

Фото: Александр Воложанин

Строительство школы на 1100 учеников на улице Космической в Нижнем Новгороде планируется завершить к концу 2025 года. Как сообщили представители министерства образования и науки региона, отвечая на вопрос жителя во "ВКонтакте", к началу января подрядчик рассчитывает получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Напомним, изначально строительство школы велось по концессионному соглашению с дочерней структурой Корпорации развития Нижегородской области. Генподрядчиком выступала новосибирская компания ООО "АМТ-Групп". Сдача школы была запланирована на конец 2024 года, однако сроки неоднократно переносились по разным причинам. Летом 2025-го Корпорация развития расторгла контракт и приняла решение самостоятельно завершать строительство.

Аналогичная ситуация произошла с другим объектом — школой на 1100 мест в Дзержинске, где работы также затянулись. Контракт с новосибирской компанией был аннулирован и там. Общая готовность обеих школ составляет около 85%. 

В настоящее время "АМТ-Групп" оспаривает расторжение контрактов в суде. Компания настаивает на незаконности действий концессионера и требовала запретить ему получать выплаты по банковской гарантии и продолжать строительство. Первоначально суд принял обеспечительные меры, но вскоре отменил их, сославшись на угрозу интересам жителей и возможные убытки для бюджета.

Ранее сообщалось, что проект строительства нового учебного корпуса школы №118 в Нижнем Новгороде получил отрицательное заключение государственной экспертизы.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных