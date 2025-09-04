Названа школа-рекордсмен в Нижнем Новгороде по числу первоклассников Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В новом 2025–2026 учебном году в первые классы нижегородских школ зачислены 13 622 ученика. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте образования города.

Больше всего первоклассников приняла МАОУ "Школа № 131" Приокского района — 347 детей. Для них открыли 14 классов: от "А" до "О".

Меньше всего первоклашек (всего 15 человек) пойдут в МБОУ "Школу № 146" Московского района. Там сформирован только один первый класс.

В 11-е классы в этом учебном году зачислены 6 480 учеников. Больше всего выпускников (544 человека) учатся в школах Московского района.

Ранее сообщалось, что школу на 1600 мест открыли в нижегородском ЖК "Зенит".

Фото: Александр Воложанин