Ремонт трамвайных путей ведется на 14 улицах Нижнего Новгорода

Фото: Максим Герасимов

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде продолжается масштабная реконструкция трамвайной инфраструктуры. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в ООО "Экологические проекты", в настоящее время работы ведутся на 14 участках улично-дорожной сети.

В нагорной части города ремонт проводится на Зеленском съезде, улице Октябрьской (от Алексеевской до Ошарской), перекрестке Октябрьской и Ошарской, улицах Пискунова (от Ошарской до Алексеевской), Алексеевской (от Пискунова до Чернопрудского переулка), Ошарской (от Пискунова до Октябрьской).

Также замена путей идет на отрезках от улицы Невзоровых до Генкиной, от Генкиной до Кузнечихинской и далее до разворотного кольца в Лапшихе.

Работы ведутся и на улице Ильинской — от Маслякова до Добролюбова.

В заречной части города ремонт затронул разворотное кольцо у парка имени 1 Мая на улице Аксакова, участок между поселком Малышево и деревней Гнилицы, а также перегоны "Соцгород-1" и "Соцгород-2".

Ранее сообщалось, что более 90 километров трамвайных путей построили в Нижнем Новгороде.

Также редакция НИА "Нижний Новгород" опубликовала список локаций, где перекладка трамвайных путей будет вестись в 2026 году.

