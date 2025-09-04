Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Последние новости рубрики Общество
09 сентября 2025 16:20  [10] Четыре деревни Сокольского округа станут селами и еще одна — хутором
09 сентября 2025 16:12  [47] Стала известна степень готовности канализационной насосной станции Дзержинска
09 сентября 2025 15:58  [101] Схема движения транспорта изменится на улице Ильинской с 10 сентября
09 сентября 2025 15:15  [123] В Госдуме предложили ввести прогрессивную систему оплаты для учителей
09 сентября 2025 15:07  [135] Фонд "Сострадание НН" остановил прием новых животных из-за крупного долга
09 сентября 2025 14:50  [125] Госэкспертиза отклонила обновлённый проект дороги к Шуховской башне в Дзержинске
09 сентября 2025 14:18  [136] Новый пункт весогабаритного контроля заработал в Нижегородской области
09 сентября 2025 14:00  [164] Завершен пятилетний капремонт крупнейшей поликлиники Арзамаса
09 сентября 2025 13:43  [183] Массовое списывание зафиксировали на ОГЭ в Нижегородской области
09 сентября 2025 12:46  [179] Выяснилось, какие птицы обитают в лесах и городах Нижегородской области
Общество

Схема движения транспорта изменится на улице Ильинской с 10 сентября

09 сентября 2025 15:58  [101] Общество
Схема движения транспорта изменится на улице Ильинской с 10 сентября

Фото: ООО "Экологические проекты"

Схема движения транспорта изменится на улице Ильинской с 10 сентября из-за реконструкции трамвайных путей на участке от улицы Маслякова до улицы Добролюбова. Об этом сообщили в ООО "Экологические проекты".

На указанном отрезке Ильинки движение будет односторонним в направлении улицы Добролюбова. На пересечении с Нижегородской улицей откроют поворот как налево (на Нижегородскую), так и направо (в переулок Плотничный).

На отрезке от Добродюбова до Нижегородской движение будет односторонним в направлении Нижегородской.

Напомним, участок от улицы Красносельской до улицы Маслякова был сдан в декабре 2024 года, а на улице Добролюбова замена трамвайных путей завершилась в мае 2025 года.

Сообщалось, что с 8 сентября движение ограничено на Зеленском съезде. Причина та же - реконструкция трамвайных путей. 

Теги:
ограничения Реконструкция Трамвай
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных