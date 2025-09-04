Фото:
Схема движения транспорта изменится на улице Ильинской с 10 сентября из-за реконструкции трамвайных путей на участке от улицы Маслякова до улицы Добролюбова. Об этом сообщили в ООО "Экологические проекты".
На указанном отрезке Ильинки движение будет односторонним в направлении улицы Добролюбова. На пересечении с Нижегородской улицей откроют поворот как налево (на Нижегородскую), так и направо (в переулок Плотничный).
На отрезке от Добродюбова до Нижегородской движение будет односторонним в направлении Нижегородской.
Напомним, участок от улицы Красносельской до улицы Маслякова был сдан в декабре 2024 года, а на улице Добролюбова замена трамвайных путей завершилась в мае 2025 года.
Сообщалось, что с 8 сентября движение ограничено на Зеленском съезде. Причина та же - реконструкция трамвайных путей.
