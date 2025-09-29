Президентская академия завоевала шесть медалей на фестивале "Нижегородская сотка" Спорт

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

С 22 по 25 сентября в Нижнем Новгороде прошел четвертый региональный студенческий спортивный фестиваль "Нижегородская сотка". Организатором традиционно выступил НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Соревнования проходили на площадках спорткомплекса университета и в парке Победы на набережной Гребного канала.

В этом году фестиваль собрал более 500 участников из 15 вузов и ссузов Нижегородской области. Студенты соревновались в 15 спортивных дисциплинах.

Команду НИУ Президентской академии представляли 45 спортсменов, которые выступили в 10 видах спорта. В шести из них студенты Президентской академии вошли в число победителей и призеров.

В первый день соревнований на площадку вышли сборные по настольному теннису и баскетболу 3х3.

Команда по настольному теннису в составе Анны Ефремовой (факультет экономики) и Андрея Копырина (колледж) уверенно обыграла соперников на предварительном этапе и в полуфинале, но в финале уступила команде НГТУ. Итог — серебро фестиваля.

Мужская сборная по баскетболу 3х3 также завоевала второе место. В составе выступали студенты колледжа: Эльдар Ахмедов, Сергей Вашурин, Павел Ильичев и Алексей Кондрашев. В полуфинале они обыграли НГТУ, но в финале уступили команде НГАТУ.

Во второй день спортсмены института завоевали награды сразу в нескольких дисциплинах.

Сборная по гиревому спорту отличилась в номинации "Рывок гири": Андрей Горбачев (юридический факультет) стал первым, а команда заняла второе место в общекомандном зачете.

В легкоатлетической эстафете мужская и женская сборные остановились в шаге от пьедестала, заняв четвертые места.

Сборная по дартсу и стрельбе принесла академии еще два призовых результата. В дартсе Ангелина Искендерова стала первой, Алиса Воликова — третьей. В стрельбе из пневматического пистолета Марк Стоянкин занял четвертое место.

Студенты Президентской академии завершили фестиваль с шестью медалями и достойно открыли новый спортивный сезон.