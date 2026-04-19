Нижегородская "Чайка" вышла в полуфинал Кубка Харламова Спорт

Молодежный хоккейный клуб "Чайка" гарантировал себе место в полуфинале плей-офф МХЛ, одержав третью победу над "Омскими Ястребами" в серии.

Четвертая встреча противостояния состоялась в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:0. Днем ранее команда Алексея Подалинского вышла вперед в серии, обыграв соперников со счетом 3:2.

Счет в решающем матче хозяева открыли уже на пятой минуте. Шайбу забросил Глеб Пугачев. Во втором периоде преимущество нижегородцев увеличил Артем Матюк. Этот гол в итоге стал победным в серии.

Голкипер Марат Сабитов оформил "сухарь".

В полуфинале турнира "Чайка" сыграет с ярославским "Локо".

Ранее сообщалось, что "Торпедо" вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина.