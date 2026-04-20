Евгений Чинцов объявил о запуске новой традиции чествования спортсменов Спорт

Фото: пресс-служба Гордумы

В городской Думе Нижнего Новгорода 20 апреля прошло очередное заседание постоянной комиссии по патриотическому воспитанию, молодежной политике, физической культуре и спорту. Работу комиссии возглавил Владимир Поддымников-Гордеев.

Перед началом заседания состоялась церемония вручения Благодарностей председателя городской Думы за высокие спортивные результаты, вклад в популяризацию ЗОЖ и успешные выступления на международных соревнованиях в 2025 году. Наград удостоены 19 нижегородских спортсменов.

Председатель городской Думы Евгений Чинцов отметил, что в городе формируется новая традиция — чествовать самых талантливых атлетов. По его словам, спорт является важной частью патриотического воспитания, поскольку воспитывает характер, дисциплину и целеустремленность, а международные победы укрепляют престиж страны и становятся поводом для гордости.

"Мы начинаем новую традицию: отмечать самых талантливых спортсменов нашего города. У этих ребят уже целая коллекция наград, но пусть благодарность от городской Думы займет в ней особое место. Это не просто грамота - это знак уважения к их успехам и мощный стимул стремиться к новым, большим победам. Нижний Новгород гордится своими спортсменами!", - отметил Чинцов.

Награды получили воспитанники девяти спортивных учреждений: МБОУ ДО КСШОР №1, МБОУ ДО СШ №9, МБОУ ДО СШ "Чайка", МАОУ ДО СШ "Радий", МАОУ ДО СШ "Мещера", МБОУ ДО СШ №3 по шахматам, МАОУ ДО "Спортивная школа "Сормово" им. Ю.П.Круглова", МБОУ ДО СШОР №13 по настольному теннису и МБОУ ДО КСШ "Надежда". Спортсмены добились успехов в легкой атлетике, шахматах, кикбоксинге, муайтае, пауэрлифтинге, конькобежном спорте, настольном теннисе, киокушине, ушу и всестилевом каратэ.

"Общественное признание заслуг для любого человека не менее важно, чем профессиональное. Это не только приятный момент, минута славы на своеобразном пьедестале почета города, но и большой стимул к дальнейшему развитию. Желаю всем удостоенным награды новых спортивных и жизненных побед!" – подчеркнул Владимир Поддымников-Гордеев.

