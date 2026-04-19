Спорт

Умер основатель нижегородского мини-футбола Виктор Зайденберг

19 апреля 2026 18:41
Умер основатель нижегородского мини-футбола Виктор Зайденберг

Фото: архив "Патриоты Нижнего"

На 77-м году жизни скончался заслуженный тренер России Виктор Лазаревич Зайденберг. Об этом сообщил журналист Андрей Вовк в своем телеграм-канале.

Именно он стоял у истоков мини-футбола в Нижнем Новгороде. В 1988 году в Кстовском районе по его инициативе была создана команда "Союз". Позднее коллектив получил название "Крона" и сумел выйти в элитный дивизион чемпионата России по мини-футболу. В высшей лиге команда провела три сезона.

Позднее Виктор Зайденберг проявил себя и в большом футболе. Он работал в кировском "Динамо", дзержинском "Химике" и ФК "Нижний Новгород". В 2010 году под его руководством ФК "Нижний Новгород" добился наивысшего результата в своей истории, заняв третье место в первом дивизионе чемпионата России.

В разные годы Зайденберг занимал посты главного тренера и спортивного директора "Химика", а также был главным тренером и президентом ФК "Нижний Новгород". В качестве игрока он выступал за горьковское "Динамо".

Помимо спортивной деятельности, он участвовал и в политической жизни региона. В 2014 году Виктор Зайденберг выдвигался на выборы губернатора Нижегородской области от партии "Гражданская сила", а в 2016 году входил в общую часть списка этой партии на выборах в Законодательное собрание.

Похороны состоятся во вторник на Бугровском кладбище.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Виктора Лазаревича Зайденберга.

Ранее в Нижнем Новгороде простились с известным нижегородским тренером по спортивным танцам Татьяной Сиверс.

