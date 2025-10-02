Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Общество

Почти 900 студентов подали заявки на участие в Стипендиальной программе ЭН+ и РУСАЛ

01 октября 2025 11:04 Общество
Почти 900 студентов подали заявки на участие в Стипендиальной программе ЭН+ и РУСАЛ

Фото: пресс-служба "Эн+ Тепло Волга"

Эн+ и РУСАЛ подвели итоги пятого юбилейного сезона Стипендиальной программы.
 
В этом году организаторы стипендиальной программы получили рекордные 876 заявок от студентов-«отличников» и «хорошистов», которые обучаются в 58 вузах, техникумах и колледжах по специальностям энергетика, металлургия, горное дело, медицина и педагогика.
 
В центре внимания экспертной комиссии была не только академическая успеваемость, но и победы в конкурсах и соревнованиях, участие в конференциях и выставках, а также волонтерская и общественная деятельность претендентов.
 
Студенты-победители 2025 года представляют 9 регионов: Нижегородскую, Ивановскую, Волгоградскую Ленинградскую, Свердловскую, Иркутскую, Кемеровскую области, Красноярский край, республику Хакасия.
 
«В этом году подано рекордное за все годы существования программы количество заявок. Перед экспертной комиссией стояла непростая задача – при конкурсе более семи человек на место выбрать самых достойных, и мы уверены, что у нас это получилось. Мы со своей стороны сделали вклад в будущее талантливых студентов и компании. Теперь дело за ребятами – им предстоит ещё больше внимания уделить учебе, чтобы затем прийти на работу в Эн+ и РУСАЛ настоящими профессионалами. Такие примеры есть: несколько десятков участников программы уже трудятся на наших предприятиях и показывают себя блестяще. С удовольствием ждем у себя и новых стипендиатов!», – сказала заместитель генерального директора по управлению персоналом Эн+ и РУСАЛа Наталья Альбрехт.
 
Конкурс в Стипендиальной программе в этом году составил 7 человек. Пройдя серьезный отбор, в нем победил студент нижегородского Политеха.  
 
«Нижегородский государственный технический университет на протяжении четырех лет сотрудничает с компанией Эн+. Это открывает дополнительные возможности в подготовке будущих специалистов энергетической отрасли, которые не только знакомятся с реально действующими предприятиями, но и является участниками Стипендиальной программы компании. Ребята уже на ранних этапах обучения ощущают востребованность выбранной ими профессии и более осознанно подходят к изучению дисциплин специализации. А вуз и предприятие-партнер помогает в освоении этих дисциплин. Приятно отметить, что студенты-энергетики НГТУ ежегодно входят в число лауреатов именных стипендий Эн+ и РУСАЛа, и этот год гоже не стал исключением», - отметил первый проректор, проректор по учебной деятельности НГТУ им. Р.Е. Алексеева Евгений Ивашкин.
 
Кстати, для победителей Стипендиальной программы Эн+ и РУСАЛа размер стипендии составляет до 15 000 рублей в месяц для студентов техникумов и колледжей и до 25 000 для студентов вузов. Кроме денежного поощрения стипендиаты получают возможность участвовать в профессиональных конференциях и мероприятиях группы, проходить стажировки на предприятиях Эн+ и РУСАЛа, пользоваться подпиской на профильную электронную библиотеку.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Эн+
