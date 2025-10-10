Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Нижегородский кадровый центр трудоустроил более 2,4 тысячи соискателей 50+

Нижегородский кадровый центр трудоустроил более 2,4 тысячи соискателей 50+

Нижегородский кадровый центр «Работа России» за январь-сентябрь 2025 года помог в трудоустройстве более 2,4 тыс. соискателей старше 50 лет. Они были трудоустроены на предприятия различных отраслей экономики, включая ЖКХ, промышленные производства, образовательные и социальные учреждения, органы государственной и муниципальной власти, а также в учреждения культуры.

 «Мы выстраиваем индивидуальную работу с каждым соискателем, учитываем их пожелания и особенности здоровья. Для региональной экономики крайне важно, чтобы опытные специалисты продолжали трудовую деятельность, передавая свои уникальные знания и навыки. Мы видим, что работодатели разделяют этот подход: они высоко ценят таких сотрудников и готовы идти навстречу, создавая гибкие условия труда», – отметил руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Для соискателей старше 50 лет карьерные консультанты службы занятости проводят профориентацию, помогают выбрать подходящую сферу деятельности, направляют на психологические тренинги и занятия по социальной адаптации. При необходимости кадровый центр предоставляет возможность переобучиться новой профессии или повысить квалификацию за счет государства.

 «Люди 50+ – это граждане с активной жизненной позицией, которые не боятся учиться новому. В этом году 394 соискателя этой возрастной категории в рамках нацпроекта «Кадры» прошли переобучение и освоили новые профессии. Самыми популярными программами стали «Нейросети и искусственный интеллект для решения прикладных задач организации», «Инструменты ИИ в сфере культуры», «Помощник по уходу» и «Экскурсовод», – рассказала директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Подробнее узнать о доступных вакансиях, мерах поддержки и планируемых мероприятиях граждане 50+ могут в любом офисе Нижегородского кадрового центра или в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных