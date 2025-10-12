Более 20 тысяч новых сосен высадили в шатковских лесах Общество

Фото: Минлесхоз Нижегородской области

В Шатковском районе Нижегородской области прошла масштабная экологическая акция "Сохраним лес". На территории почти 5 гектаров было высажено более 20 тысяч молодых саженцев сосны. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе

В акции приняли участие представители власти, природоохранной прокуратуры, сотрудники лесного хозяйства, волонтёры и учащиеся школьного лесничества "Росток". Мероприятие посетил министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьёв, а также зампред Заксобрания региона Андрей Тарасов.

Роман Воробьёв подчеркнул важность лесов для региона, отметив их роль как источника здоровья, гармонии и вдохновения. Он также выразил надежду, что такие акции будут привлекать всё больше жителей области, демонстрируя их активную гражданскую позицию и ответственность перед будущими поколениями.

Акция "Сохраним лес" является частью национального проекта "Экологическое благополучие", который направлен на восстановление лесных массивов и улучшение экологической ситуации в стране. Нижегородская область активно участвует в этом проекте с 2019 года, и за это время было высажено более 10 млн деревьев. В акциях приняли участие более 12 тысяч человек.

Андрей Тарасов отметил, что привлечение молодёжи и волонтёров к восстановлению лесов – это важный шаг. Он выразил уверенность, что совместные усилия участников акции принесут положительные результаты, и посаженные сосны вырастут здоровыми деревьями.

Организаторы акции – АНО "Сад Памяти" и всероссийское экологическое движение "Экосистема" – работают при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства. В 2025 году к акции присоединилась госкорпорация "Росатом".

К акции "Сохраним лес" могут присоединиться все желающие. Информацию о местах посадок и условиях участия можно найти на официальном сайте акции: https://сохранимлес.рф.