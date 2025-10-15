Нижегородский депобр поделился подробностями "инцидента" в школе №117

Нижегородский департамент образования поделился подробностями "инцидента" в школе №117.
Напомним, днем 15 октября в телеграм-каналах появились публикации о якобы массовой драке в сормовской школе, где весной была поножовщина. Однако глава регионального минобра Михаил Пучков почти сразу опроверг информацию о кровавой драке, сказав, что ребенок упал и разбил нос.
Как выяснила редакция НИА "Нижний Новгород", все случилось 13 октября на перемене после пятого урока. По данным департамента образования горадминистрации, шестикласснику стало плохо в коридоре. Он упал на пол, из носа потекла кровь. Старшеклассники, увидев это, бросились ему не помощь. Около мальчика столпились дети.
Ученики 11 класса помогли шестиклашке подняться и отвели его в медкабинет. Врач вместе с медсестрой оперативно оказала ему помощь. Как выяснилось, у мальчика было повышенное артериальное давление.
Представители школы позвонили родителям учащегося. Вскоре за ним приехал отец.
"Администрация школы продолжает следить за состоянием здоровья ученика и обеспечивать безопасность всех обучающихся", - добавили в депобре.
