Финальный этап проекта "Бюст-мост" пройдет в Нижнем Новгороде 20 октября Афиша

Фото: Александр Воложанин

Финальный этап ежегодного просветительского проекта "Бюст-мост" (18+) состоится 20 октября в Центре культуры "Рекорд".

В рамках мероприятия будет организован приём онкологов из Нижегородского областного клинического онкологического диспансера и Клинического диагностического центра. Женщины старше 18 лет смогут пройти бесплатную консультацию маммолога, а также при необходимости сделать УЗИ молочных желез (до 40 лет) или маммографию. Обследования будут проводиться в порядке живой очереди и по назначению специалиста.

Вечером состоится музыкально-оздоровительный спектакль "Расскажи мне, расскажи" (18+). В постановке примут участие известные нижегородские женщины, которые поделятся личными историями, связанными с проектом. Среди героинь — супруга губернатора Нижегородской области Екатерина Никитина, певица и многодетная мама Наталия Иванова.

Напомним, проект "Бюст-мост" реализуется с 2015 года при поддержке правительства Нижегородской области, регионального министерства здравоохранения и АНО "Центр 800". Его основной целью является повышение информированности о раке молочной железы и важности своевременной диагностики.

В рамках инициативы до 20 октября нижегородки могут бесплатно сделать маммографию в госучреждениях.

Ранее сообщалось, что более 2000 новых случаев рака молочной железы выявляют в Нижегородской области ежегодно.