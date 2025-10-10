Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
10 октября 2025 16:05Нижегородский генетик рассказала о вакцинации против рака
09 октября 2025 08:43Глеб Никитин показал главе Миннауки РФ нижегородский ИТ-кампус
04 октября 2025 11:40Нижегородские ученые создали новое оптоволокно для медлазеров
02 октября 2025 18:40Разработки, которые лягут в основу нижегородского Центра развития промышленной робототехники, показали в Иннополисе
02 октября 2025 14:11Ректор НГЛУ Авралев: "Обязательство о слиянии с ННГУ снято"
01 октября 2025 14:02В НИУ Президентской академии создадут экспертно-аналитическую группу
01 октября 2025 12:53НГТУ запатентовал амфибийное судно на воздушной подушке
30 сентября 2025 11:50Ученые из Нижнего Новгорода запатентовали новый метод борьбы с раком
27 сентября 2025 10:43Профессор ННГУ объяснила, зачем миру нужны нейроморфные вычислители
22 сентября 2025 12:28Четыре нижегородских ученых вошли в топ 2% наиболее влиятельных в мире
Наука

Нижегородский генетик рассказала о вакцинации против рака

10 октября 2025 16:05 Наука
Нижегородский генетик рассказала о вакцинации против рака

Фото: Артём Сироткин

Кандидат биологических наук, доцент кафедры молекулярной биологии и иммунологии ННГУ имени Н.И. Лобачевского Екатерина Горшкова в проекте Мининского университета "Маяк научных открытий", созданном при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий, представила взгляд на эволюцию идеи вакцинации и современные успехи в противостоянии раковым клеткам.

По словам эксперта, за два столетия человечество прошло путь от первых попыток остановить оспу с помощью живой прививки от "бешеной коровы" до появления мРНК-платформ и вакцин против отдельных форм онкологии. Она подчеркивает, что этот маршрут демонстрирует, как союз фундаментальной науки и клинической медицины способен менять судьбы целых поколений.

Этапы развития вакцин наглядно отражают прогресс биомедицины. Изначально применялись живые и инактивированные препараты, то есть ослабленные патогены или убитые возбудители. Во второй половине XX века к ним добавились анатоксины и конъюгированные вакцины. Появление в 1986 году первой рекомбинантной вакцины против вируса гепатита B открыло эру "чистых" белковых антигенов.

В XXI веке произошел качественный скачок благодаря векторным и мРНК-вакцинам, главным преимуществом которых стала скорость создания и адаптации. Пандемия COVID-19 стала для этих технологий проверкой на практике: уже примерно через год после появления нового коронавируса были разработаны и внедрены мРНК-препараты, продемонстрировавшие высокую эффективность и приемлемый профиль безопасности.

Механизм их работы заключается в введении молекулы мРНК, кодирующей определенный вирусный белок, например поверхностный белок SARS-CoV-2. Клетки человека используют эту "инструкцию" для синтеза антигена, распознаваемого иммунной системой. В ответ формируются защитные антитела и клетки памяти, позволяя организму заранее "подготовиться" к встрече с возбудителем без риска развития заболевания. Впервые стало возможным сократить путь от обнаружения нового патогена до массовой вакцинации с десятилетий до месяцев, что изменило подходы к разработке и позволило идти в темпе эволюции микроорганизмов.

Значимость прививок давно вышла за рамки борьбы только с инфекциями. Сегодня корректно говорить и о "вакцинах против рака". Наиболее показательный пример — профилактика вируса папилломы человека (HPV): массовая вакцинация подростков в ряде стран привела к резкому снижению предраковых изменений и случаев онкологических заболеваний. По сути, у новых поколений рак шейки матки способен перестать быть массовой патологией.

Еще один важный кейс — вакцинация против гепатита B, уменьшающая риск гепатоцеллюлярной карциномы. Тайвань, одним из первых внедривший такую программу, спустя десятилетия зафиксировал заметное снижение смертности от рака печени среди молодых пациентов. Таким образом, вакцинация выступает не только как инфекционная, но и как онкологическая профилактика.

Существуют и терапевтические подходы. Классический пример — использование BCG-вакцины при лечении немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря.

"Сегодня активно изучаются персонализированные мРНК-вакцины, нацеленные на индивидуальные опухолевые неоантигены. В клинических исследованиях в сочетании с иммунопрепаратами они показывают обнадеживающие результаты", — отметила Екатерина Горшкова, исследователь и молекулярный биолог.

Ранее выяснилось, что ученые из Нижнего Новгорода запатентовали новый метод борьбы с раком.

Сообщалось также, что Центр Гамалеи передал в Минздрав документы для регистрации мРНК-вакцины от рака.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Наука ННГУ онкология
Поделиться:
Новости по теме
07 октября 2025 14:02Рак перестал быть приговором: нижегородские врачи отмечают снижение смертности
09 сентября 2025 17:38Нижегородские ученые борются с онкологией с помощью света
07 августа 2025 17:55Отечественную вакцину от рака начнут тестировать в России осенью
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных