Нижегородский генетик рассказала о вакцинации против рака Наука

Фото: Артём Сироткин

Кандидат биологических наук, доцент кафедры молекулярной биологии и иммунологии ННГУ имени Н.И. Лобачевского Екатерина Горшкова в проекте Мининского университета "Маяк научных открытий", созданном при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий, представила взгляд на эволюцию идеи вакцинации и современные успехи в противостоянии раковым клеткам.

По словам эксперта, за два столетия человечество прошло путь от первых попыток остановить оспу с помощью живой прививки от "бешеной коровы" до появления мРНК-платформ и вакцин против отдельных форм онкологии. Она подчеркивает, что этот маршрут демонстрирует, как союз фундаментальной науки и клинической медицины способен менять судьбы целых поколений.

Этапы развития вакцин наглядно отражают прогресс биомедицины. Изначально применялись живые и инактивированные препараты, то есть ослабленные патогены или убитые возбудители. Во второй половине XX века к ним добавились анатоксины и конъюгированные вакцины. Появление в 1986 году первой рекомбинантной вакцины против вируса гепатита B открыло эру "чистых" белковых антигенов.

В XXI веке произошел качественный скачок благодаря векторным и мРНК-вакцинам, главным преимуществом которых стала скорость создания и адаптации. Пандемия COVID-19 стала для этих технологий проверкой на практике: уже примерно через год после появления нового коронавируса были разработаны и внедрены мРНК-препараты, продемонстрировавшие высокую эффективность и приемлемый профиль безопасности.

Механизм их работы заключается в введении молекулы мРНК, кодирующей определенный вирусный белок, например поверхностный белок SARS-CoV-2. Клетки человека используют эту "инструкцию" для синтеза антигена, распознаваемого иммунной системой. В ответ формируются защитные антитела и клетки памяти, позволяя организму заранее "подготовиться" к встрече с возбудителем без риска развития заболевания. Впервые стало возможным сократить путь от обнаружения нового патогена до массовой вакцинации с десятилетий до месяцев, что изменило подходы к разработке и позволило идти в темпе эволюции микроорганизмов.

Значимость прививок давно вышла за рамки борьбы только с инфекциями. Сегодня корректно говорить и о "вакцинах против рака". Наиболее показательный пример — профилактика вируса папилломы человека (HPV): массовая вакцинация подростков в ряде стран привела к резкому снижению предраковых изменений и случаев онкологических заболеваний. По сути, у новых поколений рак шейки матки способен перестать быть массовой патологией.

Еще один важный кейс — вакцинация против гепатита B, уменьшающая риск гепатоцеллюлярной карциномы. Тайвань, одним из первых внедривший такую программу, спустя десятилетия зафиксировал заметное снижение смертности от рака печени среди молодых пациентов. Таким образом, вакцинация выступает не только как инфекционная, но и как онкологическая профилактика.

Существуют и терапевтические подходы. Классический пример — использование BCG-вакцины при лечении немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря.

"Сегодня активно изучаются персонализированные мРНК-вакцины, нацеленные на индивидуальные опухолевые неоантигены. В клинических исследованиях в сочетании с иммунопрепаратами они показывают обнадеживающие результаты", — отметила Екатерина Горшкова, исследователь и молекулярный биолог.

Ранее выяснилось, что ученые из Нижнего Новгорода запатентовали новый метод борьбы с раком.

Сообщалось также, что Центр Гамалеи передал в Минздрав документы для регистрации мРНК-вакцины от рака.